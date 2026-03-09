உலகக் கோப்பை நாயகன் சஞ்சு சாம்சனுக்கு உற்சாக வரவேற்பளித்த கேரள மக்கள்!
திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்திற்கு வெளியே திரண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்களின் அன்பிற்குத் தனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாக சஞ்சு சாம்சன் தெரிவித்தார்.
Published : March 9, 2026 at 7:36 PM IST
திருவனந்தபுரம்: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய அணி வீரர் சஞ்சு சாம்சனுக்கு திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு வழங்கப்பட்டது.
இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்ற ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி கோப்பையை வென்று அசத்தியது. இதன் மூலம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் அதிக முறை கோப்பையை வென்ற அணி, தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற அணி மற்றும் சொந்த மண்ணில் கோப்பையை வென்ற அணி என பல்வேறு சாதனைகளையும் இந்தியா படைத்துள்ளார்.
இந்தியாவின் அத்தனை சாதனைக்கும் மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்தவர் கேரள மாநிலத்தை சேர்ந்த கிரிக்கெட் வீரர் சஞ்சு சாம்சன் என்றால் மிகையாகாது. இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் அவர் மோசமான ஃபார்மில் இருந்ததன் காரணமாக, அணியின் பிளேயிங் லெவனிலும் வாய்ப்பை இழந்தார். ஒரு கட்டத்தில் அணியின் டாப் ஆர்டர் சொதப்பவே சஞ்சு சாம்சனுக்கு மீண்டும் பிளேயிங் லெவனில் இடம் கிடைத்தது.
தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திய சஞ்சு சாம்சன், வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான வாழ்வா சாவா ஆட்டத்தில் இறுதிவரை களத்தில் இருந்து 97 ரன்களை விளாசி அணிக்கு வெற்றியை தேடி கொடுத்தார். அதன் பின் நடைபெற்ற இங்கிலாந்துக்கு எதிரான அரையிறுதி மற்றும் நியூசிலாந்துடனான இறுதிப் போட்டிகளில் தலா 89 ரன்களை சேர்த்து இந்திய அணி மகுடம் சூட மிக முக்கிய காரணமாகவும் அமைந்தார்.
இந்த தொடரில் அவர் மொத்தமாக 5 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடிய நிலையில் 80 ரன்கள் என்ற சராசரியில், 199 ஸ்டிரைக் ரேட்டில், 24 சிக்ஸர்களுடன் 321 ரன்களைக் குவித்திருந்தார். இதன் மூலம் நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் தொடர் நாயகன் விருதையும் சஞ்சு சாம்சன் வென்றார். இதனையடுத்து சஞ்சு சாம்சனுக்கு திரும்பிய பக்கமெல்லாம் வாழ்த்துகள் வந்து குவிந்தன.
அதன் ஒரு பகுதியாக இன்றைய தினம் சொந்த ஊரான விழிஞ்சம் செல்ல திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்திற்கு வந்த சஞ்சு சாம்சனுக்கு உற்சாக வரவேற்பு வழங்கப்பட்டது. குறிப்பாக கேரள பள்ளி கல்வித் துறை அமைச்சர் சிவன் குட்டி, எம்.பி. ரஹீம், கேரள கிரிக்கெட் சங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் உள்ளிட்டோர் நேரடியாக விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்து சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வரவேற்பு அளித்தனர்.
#WATCH | Team India star and Player of the Tournament of #ICCT20WorldCup, Sanju Samson arrives in his hometown, Thiruvananthapuram. Kerala Minister V. Sivankutty receives him at the airport. pic.twitter.com/cZ7J3AFnal— ANI (@ANI) March 9, 2026
மேலும் விமான நிலையத்திற்கு வெளியே ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்களும் திரண்டு சஞ்சு சாம்சனுக்கு உற்சாக வரவேற்பை வழங்கினர். அப்போது சஞ்சு சாம்சன், விமான நிலையத்திற்கு வெளியே திரண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்களின் அன்பிற்குத் தனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டார். இது குறித்த காணொலி இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
முன்னதாக ஏ.என்.ஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய கேரள பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் சிவன் குட்டி, "சஞ்சு சாம்சன் கேரளாவின் மகன். அவர் உலகளவில் புகழ் பெற்ற ஒரு கிரிக்கெட் வீரர். கடந்த காலங்களில் கிரிக்கெட்டில் பல அரசியல் குறுக்கீடுகள் நடந்துள்ளன. இதுபோன்ற அரசியல் தலையீடுகளால் சஞ்சு சாம்சன் சிரமங்களை எதிர் கொண்டவர். இருப்பினும் அவரது திறமை, நேர்மை மற்றும் அர்ப்பணிப்பு காரணமாக இன்று உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கிரிக்கெட் வீரராக மாறிவிட்டார்.
#WATCH | Thiruvananthapuram | Kerala Education Minister V Sivankutty says, " sanju samson is a son of kerala. he is a cricketer who has earned fame worldwide. there have been many political interferences in cricket in the past. sanju samson is someone who has faced difficulties… pic.twitter.com/Blop53Y1aS— ANI (@ANI) March 9, 2026
சஞ்சு சாம்சன் நம் அனைவருக்கும் பெருமை தேடி தந்துள்ளார். கேரள முதல்வர் ஏற்கனவே அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இன்று காலை சஞ்சுவிடம் தொலைபேசியில் பேச முயற்சித்தேன், ஆனால் அவரைத் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. அதனால் தற்சமயம் அவரை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவிக்க திருவனந்தபுரத்திற்கு வந்துள்ளேன். மேலும் சஞ்சுவுக்கு வரவேற்பு அளிக்க மாநில அரசும், மாவட்ட விளையாட்டு கவுன்சிலும் இணைந்து ஏற்பாடு செய்துள்ளது" என்று கூறியுள்ளார்.