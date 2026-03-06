ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: தொடர் நாயகன் விருதுகான பரிந்துரை பட்டியலை வெளியிட்டது ஐசிசி

சஞ்சு சாம்சன் தவிர்த்து, வில் ஜேக்ஸ், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், லுங்கி இங்கிடி, ஐடன் மார்க்ரம், ரச்சின் ரவீந்திரா, டிம் செஃபெர்ட், ஷாட்லி வான் ஷால்விக் ஆகியோரும் ஐசிசியின் பரிந்துரை பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 3:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் தொடர் நாயகன் விருதுக்கான ஐசிசி-யின் 8 பேர் கொண்ட பரிந்துரை பட்டியலில் இந்திய அணியின் சஞ்சு சாம்சன் இடம்பெற்றுள்ளார்.

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் மார்ச் 8ஆம் தேதி அகமதாபாத்தில் நடைபெற இருக்கும் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இப்போட்டிக்காக ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கும் நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான தொடர் நாயகன் விருதுக்கு 8 வீரர்களின் பெயரை பரிந்துரைத்துள்ளது.

சஞ்சு சாம்சன்

ஐசிசி பரிந்துரை செய்துள்ள தொடர் நாயகன் பட்டியலில் சஞ்சு சாம்சன் இடம் பிடித்துள்ளார். இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் ஆரம்ப கட்ட போட்டிகளில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்ட நிலையில், சூப்பர் 8 சுற்றின் மூலம் அவருக்கு கம்பேக் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதனை சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்ட சஞ்சு சாம்சன், தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் இந்திய அணியை வெற்றி பெற செய்து அசத்தியுள்ளார்.

இந்த தொடரில் இதுவரை 4 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாட வாய்ப்பு பெற்ற சஞ்சு சாம்சன், இரண்டு அரைசதங்கள், 16 சிக்ஸர்கள், 77.33 என்ற சராசரி, 201 என்ற ஸ்டிரைக் ரேட்டில் 232 ரன்களை விளாசி மிரட்டியுள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக 97 ரன்களையும், இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 89 ரன்களையும் விளாசி இந்திய அணியை இறுதிப் போட்டிக்கும் அழைத்துச் சென்று ரசிகர்களை பிரமிக்க வைத்துள்ளார்.

டிம் செஃபெர்ட்

நியூசிலாந்து அணியின் அதிரடி தொடக்க வீரர் டிம் செஃபெர்ட்டிற்கும் இந்த பரிந்துரை பட்டியலில் இடம் கிடைத்துள்ளது. அவர் இந்த தொடரில் 8 போட்டிகளில் விளையாடி 3 அரைசதங்களுடன் 45.66 என்ற சராசரியில் 274 ரன்களை குவித்துள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஃபின் ஆலனுடன் டிம் செஃபெர்ட் அமைத்த பார்ட்னர்ஷிப் காரணமாக, தற்போது நியூசிலாந்து அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஷாட்லி வான் ஷால்விக்

இந்த பட்டியலில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஷாட்லி வான் ஷால்விக்கிற்கும் இடம் கிடைத்துள்ளது. அமெரிக்க அணியானது லீக் சுற்றுடன் தொடரை விட்டு வெளியேறிய நிலையிலும், ஷால்விக்கின் பவுலிங் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்திருந்தது. அவர் இத்தொடரில் 4 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி 6.80 என்ற எகானமியில் 13 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரச்சின் ரவீந்திரா

இந்த பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ள இரண்டாவது நியூசிலாந்து வீரர் ரச்சின் ரவீந்திரா. இவர் 8 போட்டிகளில் விளையாடி பேட்டிங்கில் 128 ரன்களையும், பவுலிங்கில் 11 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். இதில் அவர் இலங்கைக்கு எதிரான போட்டியில் 32 ரன்களையும், 4 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஐடன் மார்க்ரம்

இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் தோல்வியையே சந்திக்காமல் அரையிறுதிவரை முன்னேறிய தென்னாப்பிரிக்க அணி, நியூசிலாந்திடம் தோல்விடைந்து மீண்டும் ஒரு முறை கோப்பை வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டது. இருப்பினும் அந்த அணியின் கேப்டன் ஐடன் மார்க்ரம் தொடர் நாயகன் விருதுக்கான பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளார். இத்தொடரில் ஐடன் மார்க்ரம், 286 ரன்களையும், ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றியுள்ளார்.

லுங்கி இங்கிடி

இந்த பட்டியலில் இடம் பிடித்திருக்கும் இரண்டாவது தென்னாப்பிரிக்க வீரர் லுங்கி இங்கிடி. தொடரின் ஆரம்பம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய லுங்கி இங்கிடி, 7 போட்டிகளில் 7.19 என்ற எகானமியில் 12 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தியதன் காரணமாக, அவரது பெயர் தொடர் நாயகன் விருதுக்கான பரிந்துரை பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான்

இந்த பரிந்துரை பட்டியலில் இடம் பிடித்திருக்கும் ஒரே பாகிஸ்தான் வீரர் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான். இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிரடியாக விளையாடிய ஃபர்ஹான் 2 சதங்களை விளாசியுள்ளதுடன், 7 இன்னிங்ஸில் 76.60 என்ற சராசரியில் 383 ரன்களை குவித்துள்ளார். மேற்கொண்டு டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் ஒரு சீசனில் அதிக ரன்களை குவித்த வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க

வில் ஜேக்ஸ்

இறுதியாக ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடருக்கான தொடர் நாயகன் பரிந்துரை பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ள வீரர் இங்கிலாந்தின் வில் ஜேக்ஸ். இவர் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடிய 8 இன்னிங்ஸ்களில் பேட்டிங்கில் 226 ரன்களையும், பவுலிங்கில் 9 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார். இதுதவிர அவர் இந்த தொடரில் மட்டும் 4 முறை ஆட்ட நாயகன் விருதையும் வென்று அசத்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

PLAYER OF THE TOURNAMENT NOMINEES
ICC T20 WORLD CUP 2026
SANJU SAMSON T20 WORLD CUP
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026
PLAYER OF THE TOURNAMENT NOMINEES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.