ETV Bharat / sports

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: அடுத்தடுத்து விலகிய வீரர்கள்; பின்னடைவை சந்தித்த தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து

உலகக் கோப்பை தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியில் ரியான் ரிக்கெல்டன், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் ஆகியோரும், நியூசிலாந்து அணியில் கைல் ஜேமிசனும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தென்னாப்பிரிக்க அணி
தென்னாப்பிரிக்க அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 23, 2026 at 11:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக தென்னாப்பிரிக்க அணியின் டோனி டி ஜோர்ஸி, டோனவன் ஃபெரீரா மற்றும் நியூசிலாந்தில் ஆடம் மில்னே ஆகியோர் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளனர்.

ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் எதிர்வரும் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. மொத்தல் 20 அணிகள் இந்த தொடரில் பங்கேற்க உள்ளதால், இதில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன. மேலும் இந்த தொடருக்கான அனைத்து அணிகளும் தீவிர தயாரிப்புகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அந்தவகையில் ஒவ்வோரு நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்களும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடும் அணிகளை அறிவித்து வருகின்றன. இந்த நிலையில் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு இன்னும் சில தினங்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் அணிகளாக கணிக்கப்படும் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளன.

அதன்படி, ஐடன் மார்க்ரம் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணி சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த அணியில் டோனி டி ஜோர்ஸி மற்றும் டோனவன் ஃபெரீரா உள்ளிட்டோரும் இடம் பிடித்திருந்தனர். இந்த நிலையில், டோனி டி ஜோர்ஸி மற்றும் டோனவன் ஃபெரீரா இருவரும் காயம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வருவதாகவும், அதனால் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியதாகவும் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

இதில் ஜோர்ஸி இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரின் போதும், டோனவன் ஃபெரீரா எஸ்.ஏ20 லீக் தொடரின் போதும் காயத்தை சந்தித்திருந்தனர். இதனையடுத்து அவர்களுக்கு மாற்றாக ரியான் ரிக்கெல்டன் மற்றும் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் ஆகியோர் தென்னாப்பிரிக்க டி20 அணியில் சேர்க்கப்படுவதாக அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. முன்னதாக இவர்கள் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையில் தற்சமயம் மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதவிர தென்னாப்பிரிக்க அணியின் நட்சத்திர வீரர் டேவிட் மில்லாரும் நடைபெற்று வரும் எஸ்.ஏ20 லீக் தொடரில் காயத்தை சந்தித்துள்ளார். இதன் காரணமாக அவர் எலிமினேட்டர் சுற்று போட்டியில் இருந்தும் விலகி இருந்தார். இதனால் அவர் உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் குணமடைவரா? அல்லது அவரும் தொடரில் இருந்து விலகுவாரா? என்ற கேள்விகள் அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக பார்க்கப்படுகிறது.

அதேசமயம் மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆடம் மில்னேவுக்கு அணியில் இடம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் அவரும் காயம் காரணமாக டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.

இருப்பினும் அவருக்கு மற்றாக மாற்றொரு வேகப்பந்து வீச்சாளர் கைல் ஜேமிசன் நியூசிலாந்து அணியில் சேர்க்கப்படுவதாக அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. முன்னதாக கைல் ஜேமிசன் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான நியூசிலாந்து அணியின் கூடுதல் வீரர்கள் பட்டியலில் இடம் பெற்றிருந்த நிலையில் தற்சமயம், அவர் உலகக் கோப்பை அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க

தென்னாப்பிரிக்கா அணி: ஐடன் மார்க்ராம்(கேப்டன்), குயின்டன் டி காக், ரியான் ரிக்கெல்டன்*, டெவால்ட் பிரேவிஸ், டேவிட் மில்லர், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ்*, மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகாராஜ், ககிசோ ரபாடா, குவேனா மபாகா, லுங்கி இங்கிடி, ஜேசன் ஸ்மித், ஜார்ஜ் லிண்டே, கார்பின் போஷ், ஆன்ரிச் நோர்ட்ஜே.

நியூசிலாந்து அணி: மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மார்க் சாப்மேன், டெவான் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, லோக்கி ஃபெர்குசன், மேட் ஹென்றி, டேரில் மிட்செல், ஜேம்ஸ் நீஷம், கிளென் பிலிப்ஸ், ரச்சின் ரவீந்திரா, டிம் செஃபெர்ட், இஷ் சோதி. கைல் ஜேமிசன்*.

TAGGED:

ICC T20 WORLD CUP 2026
T20 WORLD CUP INJURY CRISIS
ADAM MILNE RULED OUT
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026
T20 WORLD CUP INJURY CRISIS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.