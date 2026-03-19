சிஎஸ்கே பயிற்சி முகாமில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்த 'உலகக் கோப்பை நாயகன்' சஞ்சு சாம்சன்

சிஎஸ்கே-வில் தோனியுடன் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்கள் ஒன்றாக பயணிக்கப் போகிறேன், அதற்காக நான் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன் என சஞ்சு சாம்சன் கூறியுள்ளார்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 19, 2026 at 3:21 PM IST

சென்னை: ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்பதற்காக சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்த சஞ்சு சாம்சனுக்கு சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பை வழங்கினர்.

ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழாவின் 19ஆவது சீசன் இந்தாண்டு இந்த மாதம் 28ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. தொடரின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர். அதேசமயம் ஐந்து முறை சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மார்ச் 30ஆம் தேதி கௌகாத்தியில் நடைபெறும் லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது.

குறிப்பாக கடந்த சில சீசன்களாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்ட சஞ்சு சாம்சனை ஏலத்திற்கு முன்னரே சிஎஸ்கே அணி டிரேடிங் முறையில் ஒப்பந்தம் செய்தது. மேலும் அவருக்கு பதிலாக சிஎஸ்கே அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் சாம் கரண் ஆகியோரை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும் டிரேடிங் செய்திருந்தது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இவ்விரு அணிகளும் தங்களின் முதல் லீக் ஆட்டத்திலேயே நேருக்கு நேர் மோத இருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், இன்றைய தினம் சஞ்சு சாம்சன் சென்னை வந்தடைந்ததுடன், சிஎஸ்கே பயிற்சி முகாமிலும் இணைந்துள்ளார். அதன்படி, சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்த சஞ்சு சாம்சனுக்கு சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். அதன்பின் அவர் நேரடியாக அணியின் பயிற்சி முகாமுக்குச் சென்றார். மேலும், சிஎஸ்கே முகாமில் இணைந்தது குறித்துப் பேசிய சஞ்சு, எம்.எஸ். தோனியுடன் இணைந்து விளையாடுவதையும், அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்வதையும் ஆவலுடன் எதிர்பார்ப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

தோனியுடன் இணைந்து விளையாடுவது குறித்து பேசிய சஞ்சு சாம்சன், "சிஎஸ்கே அணியின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதில் நான் மிகவும் உற்சாகமாக இருக்கிறேன். நான் ஏற்கனவே தோனியுடன் தொலைபேசியில் பேசியுள்ளேன், மேலும் இந்திய அணியில் இருந்தபோது அவருடன் டிரெஸ்ஸிங் ரூமைப் பகிர்ந்துள்ளேன். அவருடனான ஒவ்வொரு உரையாடலுக்குப் பிறகும் எனக்குள் ஒரு நேர்மறையான எண்ணம் உருவாகும்.

தற்போது, சிஎஸ்கே-வில் தோனியுடன் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்கள் ஒன்றாக பயணிக்கப் போகிறேன், அதற்காக நான் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன். அவரை மிக அருகிலிருந்து கவனிப்பதற்கும், அவரிடமிருந்து பல விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும் இது எனக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமையும்" என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும் சஞ்சு சாம்சன் வருகையை சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் எக்ஸ் தளத்தில் காணொளியாகவும் வெளியிட்டுள்ள நிலையில், அது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

சமீபத்தில் முடிவடைந்த ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் அபாரமாக விளையாடி இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்ல உதவியாக இருந்ததுடன், தொடர் நாயகன் விருதையும் சஞ்சு சாம்சன் வென்றிருந்தார். தற்சமயம் அவர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இணைந்துள்ளதால், இந்த சீசனில் அவர் மீதான ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளது.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), மகேந்திர சிங் தோனி, சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் பிரேவிஸ், அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், ஜேமி ஓவர்டன், முகேஷ் சௌத்ரி, நாதன் எல்லிஸ், கலீல் அஹ்மத், நூர் அஹ்மது, ராமகிருஷ்ண கோஷ், ஷிவம் துபே, ஸ்ரேயாஸ் கோபால், ஆயுஷ் மாத்ரே, ஊர்வில் படேல், கார்த்திக் சர்மா, பிரசாந்த் வீர், அகீல் ஹொசைன், மேட் ஹென்றி, மேத்யூ ஷார்ட், சர்ஃப்ராஸ் கான், அமான் கான், ராகுல் சஹர், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ்.

