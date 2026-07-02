மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026: இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுவது யார்? இங்கிலாந்து vs தென்னாப்பிரிக்கா இன்று பலப்பரீட்சை
மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர்களில் இரு அணிகளும் 6 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், 4 போட்டிகளில் இங்கிலாந்து அணியும், 2 போட்டிகளில் தென்னாப்பிரிக்க அணியும் வெற்றிபெற்றுள்ளன
Published : July 2, 2026 at 2:17 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 10 அணிகள் பங்கேற்ற இத்தொடரில் ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா, வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றன. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியா இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது.
இந்நிலையில், இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் லாரா வோல்வார்ட் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணியும், நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன, இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி லண்டனில் உள்ள கெனிங்டன் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் வெற்றி பெறும் அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
Eyes On The Prize. 🏆— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) July 2, 2026
The mindset is clear. The focus is unwavering. 😤
Hear from the players ahead of today’s crucial clash. 🇿🇦#Unbreakable #T20WorldCup pic.twitter.com/aSeBUBUTnn
தென்னாப்பிரிக்க அணி
லாரா வோல்வார்ட் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்த கையோடு, அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் லாரா வோல்வார்ட், தஸ்மின் பிரிட்ஸ், அன்னேரி டெர்க்சன், மரிசான் கேப் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் நதின் டி கிளார்க், சினோலா ஜஃப்தா, அயபொங்கா காகா, ஷப்னிம் இஸ்மாயில் ஆகியோரும் இருப்பது பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இங்கிலாந்து அணி
மறுபக்கம் நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் தலைமையிலான இங்கிலாந்து மகளிர் அணியும் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளது. பேட்டிங்கில் டேனியல் வையட் ஹாட்ஜ், ஏமி ஜோன்ஸ், அலிஸ் கேப்ஸி, ஹீதர் நைட் ஆகியோரும், பவுலிங்கில் லாரன் பெல், சோஃபி எக்லெஸ்டோன், லின்ஸி ஸ்மித் ஆகியோரும் சிறப்பான ஃபார்மில் இருப்பதால், தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு கடும் சவாலை அளிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இங்கிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் இதுவரை 28 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இங்கிகிலாந்து மகளிர் அணி 23 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றுத் தனது ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வருகிறது. மறுபக்கம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 4 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றிபெற்றுள்ளது. குறிப்பாக, மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர்களில் இரு அணிகளும் 6 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், 4 போட்டிகளில் இங்கிலாந்து அணியும், 2 போட்டிகளில் தென்னாப்பிரிக்க அணியும் வெற்றிபெற்றுள்ளன.
World Cup semi-final, here we come 🔥 pic.twitter.com/LsjgZng8DV— England Cricket (@englandcricket) July 2, 2026
நேரலை தகவல்கள்
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டிகளை காண முடியும். இந்த போட்டி இந்திய நேரப்படி இரவு 11 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 10.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
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தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி: லாரா வோல்வார்ட் (கேப்டன்), தஸ்மின் பிரிட்ஸ், அன்னேரி டெர்க்சன், மரிசான் கேப், சோளே ட்ரையோன், நதின் டி கிளெர்க், டேன் வான் நீகெர்க்/கெய்லா ரெய்னெக், சினாலோ ஜஃப்தா, ஷப்னிம் இஸ்மாயில், அயபோங்கா காக்கா, நோன்குலுலேகோ மலாபா.
இங்கிலாந்து மகளிர் அணி: டேனியல் வையாட்-ஹாட்ஜ், ஏமி ஜோன்ஸ், நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் (கேப்டன்), ஆலிஸ் கேப்சி, ஹீதர் நைட், ஃப்ரேயா கெம்ப், டேனியல் கிப்சன், சார்லோட் டீன், சோஃபி எக்லஸ்டோன், லின்சி ஸ்மித், லாரன் பெல்.