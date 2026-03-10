மேத்யூ ஹைடனின் தசாப்த சாதனையை முறியடித்த பிரையன் பென்னட்
டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் அதிகபட்ச சராசரியை கொண்ட இந்திய வீரர் என்ற விராட் கோலியின் சாதனையை சஞ்சு சாம்சன் முறியடித்துள்ளார்.
Published : March 10, 2026 at 3:36 PM IST
ஹைதராபாத்: டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரலாற்றில் மிக சிறந்த சராசரியை கொண்ட பேட்டர் என்ற சாதனையை ஜிம்பாப்வே அணியின் பிரையன் பென்னட் படைத்துள்ளார்.
இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் அண்மையில் நடைபெற்று முடிந்த, ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது. அஹ்மதாபாத்தில் நடைபெற்ற நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் தங்களுடைய மூன்றாவது கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்தது.
இதுதவிர இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பல்வேறு சாதனைகளும் படைக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக பாகிஸ்தானின் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் 383 ரன்களை விளாசியது, நியூசிலாந்தின் ஃபின் ஆலன் 33 பந்துகளில் சதம் விளாசியது, இந்திய அணியின் சஞ்சு சாம்சன் 24 சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டது உள்ளிட்டவை அடங்கும். ஆனால் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் தனித்துவ சாதனையை படைத்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார் ஜிம்பாப்வேவின் பிரையன் பென்னட்.
A Few 𝗞𝗼𝗵𝗹𝗶's Records broken in 2026 T20WC— bk9 (@Rt234981) March 10, 2026
Brian Bennett Breaks
- Highest Average in a T20WC Tournament
Sahibzada Farhan Breaks
- Most runs in a T20WC Tournament
Sanju Samson Breaks
- Most runs for India in a T20WC Tournament
- Most Runs in Knockouts of a T20 World Cup… pic.twitter.com/92Kx7HWsiL
ஹைடன் சாதனை முறியடிப்பு
ஆம், டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரலாற்றில் மிக்சிறந்த சராசரியை கொண்ட பேட்டர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார். குறிப்பாக இந்த தொடரில் அவர் விளையாடிய 6 போட்டிகளில் நான்கு முறை இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்துள்ளார். இதன் காரணமாக அவரது பேட்டிங் சராசரி 146ஆக இருந்துள்ளதுடன், மேத்யூ ஹைடனின் சாதனையையும் பென்னெட் முறியடித்துள்ளார்.
முன்னதாக கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக விளையாடிய மேத்யூ ஹைடன் 6 இன்னிங்ஸ்களில் 3 முறை ஆல் அவுட்டாகமல் இருந்ததுடன், 88 என்ற சாராசரியில் 265 ரன்களை எடுத்திருந்ததே சாதனையாக இருந்தது. ஆனால் தற்சமயம் பிரையன் பென்னெட் 146 என்ற சராசரியை பெற்றதன் மூலம், புதிய வரலாற்று சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.
கோலியை பின்னுக்கு தள்ளிய சாம்சன்
அதேசமயம் இந்த பட்டியலில் இந்திய அணியின் சஞ்சு சாம்சன் நான்காம் இடத்தை பிடித்துள்ளதுடன், டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிகபட்ச சராசரியை கொண்ட இந்திய வீரர் என்ற விராட் கோலியின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார். இதற்கு முன் விராட் கோலி 2014ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை தொடரில் 58.72 என்ற சாரசரியுடன் விளையாடியதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது சஞ்சு சாம்சன் 80.25 என்ற சராசரியில் விளையாடி புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.
3️⃣2️⃣1️⃣ RUNS 🔥— BCCI (@BCCI) March 8, 2026
3️⃣ FIFTIES 👏
8️⃣0️⃣.2️⃣5️⃣ AVERAGE ✨
A performance for the ages from SANJU SAMSON 🫡#TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue | #Final | #INDvNZ | @IamSanjuSamson pic.twitter.com/oUDtppO3Mv
டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் அதிக சராசரியை கொண்ட வீரர்கள்
- 146 - பிரையன் பென்னட் (ஜிம்பாப்வே,2026)
- 88.33 - மேத்யூ ஹைடன் (ஆஸ்திரேலியா, 2007)
- 86.50 - ஜஸ்டின் கெம்ப் (தென்னாப்பிரிக்கா, 2007)
- 80.25 - சஞ்சு சாம்சன் (இந்தியா, 2026)
- 80- ரொமாரியோ ஷெஃபர்ட் (வெஸ்ட் இண்டீஸ், 2026)
