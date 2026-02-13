ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ஜிம்பாப்வேவிடம் மீண்டும் மண்ணை கவ்வியது ஆஸ்திரேலியா
ஜிம்பாப்வே அணிக்காக சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தி 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பிளெசிங் முஸரபானி ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : February 13, 2026 at 2:46 PM IST
கொழும்பு: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் ஜிம்பாப்வே அணி 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது.
ஆஸ்திரேலியா - ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி இன்று கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய ஜிம்பாப்வே அணிக்கு பிரையன் பென்னட் மற்றும் மருமணி இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
இதில் இருவரும் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் அணியின் ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர். இதில் அதிரடியாக விளையாடி வந்த மருமணி 7 பவுண்டரிகளுடன் 35 ரன்களை சேர்த்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் பென்னட்டுடன் ஜோடி சேர்ந்த ரியான் பர்லும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரும் உயர்ந்தது.
Zimbabwe set Australia a target of 170 🎯#T20WorldCup #ZIMvAUS 📝: https://t.co/v7MN1B6xMe pic.twitter.com/HCGNRECZuq— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) February 13, 2026
இதில் அபாரமாக விளையாடி வந்த பென்னெட் அரைசதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். இதன் மூலம் இருவரும் இணைந்து இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 70 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், ரியான் பர்ல் 35 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து வந்த கேப்டன் சிக்கந்தர் ரஸாவும் அதிரடியாக விளையாடி 13 பந்துகளில் 2 பவுண்டரி, ஒரு சிக்ஸர் என 25 ரன்களை சேர்த்தார்.
மறுபக்கம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த பிரையன் பென்னட் 7 பவுண்டரிகளுடன் 64 ரன்களை சேர்த்தார். இதன் மூலம் ஜிம்பாப்வே அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 169 ரன்களை சேர்த்தது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் மற்றும் கேமரூன் க்ரீன் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் ஜோஷ் இங்கிலிஸ் 8 ரன்களில் நடையைக் கட்ட, அடுத்து களமிறங்கிய கேமரூன் க்ரீன், டிம் டேவிட் ஆகியோர் டக் அவுட்டாகி பெவிலியன் திரும்பினர். அவர்களைத் தொடர்ந்து கேப்டன் டிராவிஸ் ஹெட்டும் 17 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
Matt Renshaw with a crucial fifty for Australia in the chase against Zimbabwe🙌— ICC (@ICC) February 13, 2026
It is one the @marriottbonvoy Milestones of the #T20WorldCup.
📝: https://t.co/DGcVByz7gH pic.twitter.com/X5Gd4LnQbN
பின்னர் இணைந்த கிளென் மேக்ஸ்வெல் - மேத்யூ ரென்ஷா இணை பொறுப்புடன் விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தினர். இதில் ரென்ஷா தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். இதில் இருவரும் இணைந்து 77 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், கிளென் மேக்ஸ்வெல் 31 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் 6 ரன்களிலும், துவார்ஷுயிஸ் 6 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
மேற்கொண்டு அணியின் இறுதி நம்பிக்கையாக பார்க்கப்பட்ட மேத்யூ ரென்ஷா 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 65 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களும் சோபிக்க தவற, ஆஸ்திரேலிய அணி 19.3 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 146 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. ஜிம்பாப்வே அணி தரப்பில் பிளெசிங் முஸரபானி 4 விக்கெட்டுகளையும், பிராட் எவான்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
Zimbabwe rise to the occasion with a brilliant all-round display to upset Australia 🙌— ICC (@ICC) February 13, 2026
#T20WorldCup 📝: https://t.co/DGcVByz7gH pic.twitter.com/d3NylR8B7b
இதன் மூலம் ஜிம்பாப்வே அணி 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் தொடர்ச்சியாக தங்களுடைய இரண்டாவது வெற்றியையும் பதிவு செய்து அசத்தியது. மறுபக்கம் ஆஸ்திரேலிய அணி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் மீண்டும் ஒரு முறை ஜிம்பாப்வே அணியிடம் தோல்வியைத் தழுவி ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.