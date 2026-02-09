ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ஓமனை பந்தாடி ஜிம்பாப்வே அணி அபார வெற்றி

ஓமன் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அபாரமான பந்து வீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜிம்பாப்வே வீரர் பிளெசிங் முசரபானி ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

ஜிம்பாப்வே vs ஓமன்
ஜிம்பாப்வே vs ஓமன் (IANS)
Published : February 9, 2026 at 7:47 PM IST

கொழும்பு: சிங்கலீஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஓமன் அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் ஜிம்பாப்வே அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 8 ஆவது லீக் போட்டியில் ஜிம்பாப்வே மற்றும் ஓமன் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. கொழும்புவில் உள்ள சிங்கலீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதனையடுத்து களமிறங்கிய ஓமன் அணிக்கு அமிர் கலீம் மற்றும் கேப்டன் ஜதிந்தர் சிங் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் அமிர் கலீம் 5 ரன்களிலும், ஜதிந்தர் சிங் 5 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய ஹம்மத் மிர்ஸா, கரண் சோனாவாலே, வசிம் அலி உள்ளிட்டோரும் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்களில் சுஃபியான் மெஹ்மூத் 25 ரன்களையும், விநாயக் ஷுக்லா 28 ரன்களையும், நதீம் கான் 20 ரன்களை சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.

இதனால் ஓமன் அணி 19.5 ஓவர்களில் 103 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. ஜிம்பாப்வே அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய பிளெசிங் முசரபானி, ரிச்சர்ட் ங்கராவா மற்றும் பிராட் எவான்ஸ் ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். பின்னர் எளிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஜிம்பாப்வே அணிக்கு பிரையன் பென்னெட் மற்றும் தடிவனாஷே மருமானி இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர்.

இதில் மருமானி 21 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய தியான் மேயர்ஸும் ரன்கள் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்தார். அதன்பின் பென்னெட்டுடன் ஜோடி சேர்ந்த பிராண்டன் டெய்லரும் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். இதில் இருவரும் இணைந்து 4ஆவது விக்கெட்டிற்கு 68 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்ததுடன் அணியின் வெற்றியையும் உறுதி செய்தனர்.

அதன்பின் 31 ரன்களில் பிராண்டன் டெய்லரும் விக்கெட்டை இழக்க, இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த பிரையன் பென்னெட் 48 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் ஜிம்பாப்வே அணி 13.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஓமன் அணியை வீழ்த்தியதுடன், உலகக் கோப்பை தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.

