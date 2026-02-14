ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: தொடர் வெற்றிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பது யார்? தென்னாப்பிரிக்கா vs நியூசிலாந்து இன்று மோதல்

டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இரு அணிகளும் 4 முறை மோதிய நிலையில், நான்கிலும் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்க அணி
தென்னாப்பிரிக்க அணி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 14, 2026 at 2:13 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் 24ஆவது லீக் போட்டியில் குரூப் டி பிரிவில் இடம் பிடித்திருக்கும் மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணியும், ஐடன் மார்க்ரம் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. டி20 கிரிக்கெட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் இரு அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

நியூசிலாந்து

மிட்செல் சான்ட்னர் தலையிலான நியூசிலாந்து அணி நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்ததுடன், சூப்பர் 8 சுற்றுக்கான வாய்ப்பையும் தக்கவைத்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக அந்த அணி முதல் போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தானிடம் போராடி வென்ற நிலையில், இரண்டாவது போட்டியில் 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கில் டிம் செஃபெர்ட், ஃபின் ஆலன், கிளென் பிலீப்ஸ், டேரில் மிட்செல் உள்ளிட்டோருடன் மார்க் சாப்மேன், மிட்செல் சான்ட்னர் ஆகியோரும் உள்ளனர். மறுபக்கம் பவுலிங்கில் லோக்கி ஃபெர்குசன், மேட் ஹென்றி, ஜேக்கப் டஃபி ஆகியோர் வேகப்பந்து வீச்சிலும், மிட்செல் சான்ட்னர்`, இஷ் சோதி ஆகியோரும் உள்ளதால், நிச்சயம் எதிரணி பேட்டர்களுக்கு அழுத்ததை கொடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தென்னாப்பிரிக்கா

மறுபக்கம் ஐடன் மார்க்ரம் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணியும் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் இரண்டு சூப்பர் ஓவர்களை எதிர்கொண்டு இறுதியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றியை பதிவு செய்தது. இதனால் அந்த அணியும் சூப்பர் 8 சுற்று வாய்ப்பை தக்கவைத்தது.

அணியின் பேட்டிங்கில் குயின்டன் டி காக், ஐடன் மார்க்ரம், ரியான் ரிக்கெல்டன், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர் ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில், டெவால்ட் பிரேவிஸ் ரன்களை சேர்க்க தவறி வருவது அணிக்கு சற்று பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. பந்துவீச்சில் லுங்கி இங்கிடி அபாரமாக செயல்பட்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வருவது அணியின் பலமாக உள்ளது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் நியூசிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் இதுவரையில் 18 முறை நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளனர். இதில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 11 முறை வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் நியூசிலாந்து அணி 7 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. அதேசமயம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இரு அணிகளும் 4 முறை மோதிய நிலையிலும், நான்கிலும் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம்

அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாக கருதப்படுகிறது. அதேசமயம் இங்குள்ள பவுண்டரி எல்லைகள் பெரியது என்பதால் அது பவுலர்களுக்கும் சற்று ஆதரவை கொடுக்கிறது. இங்கு இதுவரை 10 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றிருக்கும் நிலையில், அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 7 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இதனால் முதலில் பேட்டிங் செய்யும் அணி மிகப்பெரும் இலக்கை நிர்ணயிப்பது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இதில் இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

தென்னாப்பிரிக்கா: ஐடன் மார்க்ராம் (கேப்டன்), ரியான் ரிக்கல்டன், குயின்டன் டி காக், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டெவால்ட் பிரேவிஸ், டேவிட் மில்லர், மார்கோ ஜான்சென், ஜார்ஜ் லிண்டே, கேசவ் மகாராஜ், லுங்கி நிகிடி, காகிசோ ரபாடா/ஆன்ரிச் நோர்ட்ஜே.

நியூசிலாந்து: மிட்செல் சாண்ட்னர் (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், டிம் செஃபெர்ட், ரச்சின் ரவீந்திர, கிளென் பிலீப்ஸ், மார்க் சாப்மேன், டேரில் மிட்செல், ஜிம்மி நீஷம், ஜேக்கப் டஃபி, லோக்கி பெர்குசன், மேட் ஹென்றி.

