டி20 உலகக்கோப்பை 2026: சூப்பர் 8 சுற்றுக்கான போட்டி அட்டவணை
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் பிப்ரவரி 21 முதல் மார்ச் 1ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளன.
Published : February 19, 2026 at 8:17 PM IST
ஹைதராபாத்: நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறிய அணிகள், வரும் 2028 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்தில் நடைபெறவுள்ள டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு நேரடியாகத் தகுதி பெற்றுள்ளன.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் லீக் சுற்று போட்டிகள் கடந்த பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், நாளை (பிப்ரவரி 20) முடிவடையவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் பிப்ரவரி 21 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளன.
மொத்தம் 20 அணிகள் 4 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு லீக் சுற்றை எதிர்கொண்டன. அதில் ஒவ்வொரு குழுவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்த அணிகள் தற்சமயம் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன. அந்த வகையில் இந்தியா, வெஸ்ட் இண்டீஸ், ஜிம்பாப்வே, தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து, இலங்கை, இங்கிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் முன்னேறியுள்ளன.
12 teams have punched their ticket for the ICC Men’s #T20WorldCup 2028 🎫— ICC (@ICC) February 19, 2026
More ➡️ https://t.co/PeTqvtPWt0 pic.twitter.com/QTVapKCH9S
நேரடியாக தகுதிபெற்ற அணிகள்
இது தவிர சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறியதன் மூலம் இந்த 8 அணிகளும், வரவிருக்கும் 2028 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்தில் நடைபெறவுள்ள டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கும் நேரடியாக தகுதி பெற்றுள்ளன. இது தவிர புள்ளிப்பட்டியலின் அடிப்படையில் ஆஸ்திரேலியா, அயர்லாந்து, வங்கதேசம் மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளும் நேரடியாக தகுதி பெற்றுள்ளன.
சூப்பர் 8 குழுக்கள்
இந்நிலையில் நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறிய அணிகள் இரண்டு குழுக்களாக பிறிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் குரூப் ஒன்றில் இந்தியா, வெஸ்ட் இண்டீஸ், ஜிம்பாப்வே மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகளும், குரூப் இரண்டில் நியூசிலாந்து, இலங்கை, இங்கிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளும் இடம் பிடித்துள்ளன. இதில் ஒவ்வொரு குழுவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதியில் மோதும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Presenting the Super 8️⃣ at the #T20WorldCup 2026 👊— ICC (@ICC) February 18, 2026
More on the qualifications ➡️ https://t.co/lRFALG1p5d pic.twitter.com/bMUwhUps7f
டி20 உலகக் கோப்பை சூப்பர் 8 அட்டவணை
- பிப்ரவரி 21 – நியூசிலாந்து vs பாகிஸ்தான் – கொழும்பு
- பிப்ரவரி 22 - இங்கிலாந்து vs இலங்கை - பல்லேகலே
- பிப்ரவரி 22 - இந்தியா vs தென்னாப்பிரிக்கா - அகமதாபாத்
- பிப்ரவரி 23 - ஜிம்பாப்வே vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் - மும்பை
- பிப்ரவரி 24 - இங்கிலாந்து vs பாகிஸ்தான் - பல்லேகலே
- பிப்ரவரி 25 - நியூசிலாந்து vs. இலங்கை - கொழும்பு
- பிப்ரவரி 26 - வெஸ்ட் இண்டீஸ் vs தென்னாப்பிரிக்கா - அஹ்மதாபாத்
- பிப்ரவரி 26 - இந்தியா vs. ஜிம்பாப்வே - சென்னை
- பிப்ரவரி 27 - இங்கிலாந்து vs நியூசிலாந்து - கொழும்பு
- பிப்ரவரி 28 - பாகிஸ்தான் vs. இலங்கை - பல்லேகலே
- மார்ச் 1 - ஜிம்பாப்வே vs தென்னாப்பிரிக்கா - டெல்லி
- மார்ச் 1 - இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் - கொல்கத்தா
இதையும் படிங்க
சூப்பர் 8 சுற்றை தொடர்ந்து அரையிறுதி போட்டிகள் அடுத்த மாதம் தொடங்கவுள்ளன. இதில் முதல் அரையிறுடி போட்டி மார்ச் 4 ஆம் தேதியும், இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டி மார்ச் 5ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளன. அதில் வெற்றி பெறும் அணிகள் மார்ச் 8ஆம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் விளையாடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.