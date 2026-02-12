ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ஓமனுக்கு எதிராக அபார வெற்றி பெற்ற இலங்கை

டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் இலங்கை அணியின் வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்த பவன் ரத்நாயக்க ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

இலங்கை அணி
இலங்கை அணி
பல்லகலே: ஓமன் அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் இலங்கை அணி 105 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

இலங்கை - ஓமன் அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி பல்லகலேவில் உள்ள சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஓமன் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவிக்க, அதன்படி களமிறங்கிய இலங்கை அணிக்கு பதும் நிஷங்கா மற்றும் கமில் மிஷாரா இணை தொடக்கம் வீரர்களாக களமிறங்கினர்.

இதில் கமில் மிஷாரா 8 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 13 ரன்களில் நிஷங்காவும் நடையைக் கட்டினார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த குசால் மெண்டிஸ் - பவன் ரத்நாயக்க இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை மளமளவென உயர்த்தினர். தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடிய ரத்நாயக்க அரைசதம் கடந்து அசத்திய நிலையில், 60 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.

அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் தசுன் ஷனகாவும் அபாரமாக விளையாடியதுடன் 20 பந்துகளில் அரைசதத்தையும் பதிவு செய்தார். இதற்கிடையில் அரைசதம் கடந்திருந்த குசால் மெண்டிஸ் 61 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, கேப்டன் தசுன் ஷன்கா 2 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 50 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இறுதியில் கமிந்து மெண்டிஸ் தனது பங்கிற்கு 19 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் இலங்கை அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 225 ரன்களை குவித்தது. ஓமன் அணி தரப்பில் ஜிதன் ரமானந்தி 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதையடுத்து இமாலய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஓமன் அணிக்கு தொடக்கம் சிறப்பானதாக அமையவில்லை.

அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் ஆமிர் கலீம், கேப்டன் ஜதிந்தர் சிங், ஹம்மத் மிர்ஸா என அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர். அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய முகமது நதீம் ஒருமுனையில் தாக்குப்பிடித்து விளையாட, மறுபக்கம் களமிறங்கிய வீரர்களில் வசிம் அலி 27 ரன்களை சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.

மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய முகமது நதீம் அரைசதம் கடந்ததுடன், ஆட்டமிழக்காமல் 3 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 53 ரன்களை எடுத்தார். இருப்பினும் ஓமன் அணியால் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 120 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இலங்கை தரப்பில் துஷ்மந்தா சமீரா மற்றும் மஹீஷ் தீக்ஷனா தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் இலங்கை அணி 105 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இலங்கை அணி தொடர்ச்சியாக தங்களின் இரண்டாவது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளதுடன், சூப்பர் 8 சுற்றுக்கான வாய்ப்பையும் உறுதி செய்துள்ளது. மேலும் இந்த போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய இலங்கை அணி கேப்டன் பவன் ரத்நாயக்க ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

