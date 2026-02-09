ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: கனடாவை வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்கா அபார வெற்றி

டி20 உலகக் கோப்பையின் லீக் போட்டியில், கனடாவுக்கு எதிராக தென்னாப்பிரிக்க வேகப்பந்து வீச்சாளர் லுங்கி இங்கிடி அபாரமாக பந்துவீசி ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 10:49 PM IST

அஹ்மதாபாத்: நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற கனடா அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 09ஆவது லீக் போட்டியில் குரூப் டி பிரிவில் இடம் பிடித்திருக்கும் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் கனடா அணிகள் பலப்பரீட்சை நாடத்தின. அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற கனடா அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு கேப்டன் ஐடன் மார்க்ரம் - குயின்டன் டி காக் ஜோடி அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 70 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில் குயின்டன் டி காக் 25 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் ஐடன் மார்க்ரம் தனது அரைசதத்தை கடந்தார்.

அதன்பின் 10 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 59 ரன்களில் மார்க்ரமும், 3 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 33 ரன்களில் ரியான் ரிக்கெல்டனும் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த டெவால்ட் பிரெவிஸும் 6 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். இதனையடுத்து ஜோடி சேர்ந்த டேவிட் மில்லர் மற்றும் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் இணை சிறப்பாக விளையாடி அணிக்கு ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தனர்.

இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த டேவிட் மில்லர் ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 39 ரன்களையும், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 34 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 213 ரன்களை எடுத்தது. கனடா தரப்பில் அன்ஷ் படேல் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

அதன்பின் இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய கனடா அணியில் கேப்டன் தில்ரீத் பஜ்வா முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழக்க, மற்றொரு தொடக்க வீரரான யுவராஜ் சம்ராவும் 12 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். அடுத்து களமிறங்கிய நவ்நீத் தாலிவல் ஒருபக்கம் சிறப்பாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.

ஆனால் மறுபக்கம் களமிறங்கிய நிக்கோலஸ் கிர்டன், ஸ்ரேயாஸ் மொவ்வா ஆகியோர் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, ஹர்ஷ் தாக்கர் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 33 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுமுனையில் பொறுப்புடன் விளையாடி வந்த தாலிவல் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார்.

மேற்கொண்டு இருவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த தாலிவல் 7 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 64 ரன்களை சேர்த்த நிலையில் மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதன் காரணமாக கனடா அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 156 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. தென்னாப்பிரிக்க தரப்பில் லுங்கி இங்கிடி 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் கனடா அணியை வீழ்த்தியதுடன், நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. மேலும் இந்த போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய லுங்கி இங்கிடி ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

