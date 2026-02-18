டி20 உலகக் கோப்பை 2026: தொடர் வெற்றிகளை குவித்து சூப்பர் 8-க்கு தயாரான தென்னாப்பிரிக்கா
யுஏஇ-க்கு எதிரான லீக் போட்டியில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தி தென்னாப்பிரிக்க அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய கார்பின் போஷ் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : February 18, 2026 at 2:52 PM IST
டெல்லி: அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற யுஏஇ அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்கா- ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி இன்று டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய யுஏஇ அணிக்கு ஆர்யன்ஷ் சர்மா மற்றும் கேப்டன் முகமது வசீம் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
இதில் ஆர்யன்ஷ் சர்மா 13 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து மற்றொரு தொடக்க வீரரான முகமது வசீமும் 22 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய அலிஷான் ஷராஃபு ஒருபக்கம் நிதானமாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், மறுமுனையில் களமிறங்கிய சோயப் கான், சையத் ஹைதர், முகமது அர்ஃபான் உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
🚨 Change of Innings 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) February 18, 2026
An excellent effort from South Africa with the ball as UAE finish their innings on 122/6 after 20 overs. 🏏🏟#TheProteas will fancy chasing down this target to complete a clean sweep of the group. 💪🇿🇦#Unbreakable #T20WorldCup pic.twitter.com/zeeG43wGQZ
அதன்பின் 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 45 ரன்களை எடுத்திருந்த கையோடு அலிஷான் ஷராஃபுவும் தனது விக்கெட்டை இழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். இதன் காரணமாக ஐக்கிய அரபு அமீரக அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 122 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. தென்னாப்பிரிக்க தரப்பில் கார்பின் போஷ் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
இதையடுத்து எளிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு கேப்டன் ஐடன் மார்க்ரம் மற்றும் குயின்டன் டி காக் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் ஐடன் மார்க்ரம் 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் உள்பட 28 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 14 ரன்களை எடுத்திருந்த நிலையில் குயின்டன் டி காக்கும் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியனுக்கு திரும்பினார்.
🚨 MATCH RESULT 🚨#TheProteas cruise to a commanding 6-wicket win to close out the group stage of the #T20WorldCup. 🏏👏— Proteas Men (@ProteasMenCSA) February 18, 2026
A clean sweep of the group sets us up perfectly for the highly anticipated Super 8 phase of the competition! 😤🇿🇦#Unbreakable pic.twitter.com/MQrKXBvblK
அதன்பின் இணைந்த ரியான் ரிக்கெல்டன் - டெவால்ட் பிரேவிஸ் இணையும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் இணைந்து மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 49 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில் ரிக்கெல்டன் 3 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்கள் என 30 ரன்களிலும், டெவால்ட் பிரேவிஸ் ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 36 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்தனர்.
இதையும் படிங்க
இறுதியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 13 ஓவர்களில் வெற்றி இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை வீழ்த்தியதுடன், நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடிய 4 லீக் போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தி தென்னாப்பிரிக்க அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய கார்பின் போஷ் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.