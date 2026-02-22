ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: பேட்டர்கள் ஏமாற்றம்; தென்னாப்பிரிக்காவிடம் படுதோல்வியை சந்தித்தது இந்தியா

இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் 26 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்ததுடன் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய டேவிட் மில்லர் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

தென்னாப்பிரிக்க அணி
தென்னாப்பிரிக்க அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 22, 2026 at 10:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

அஹ்மதாபாத்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளது.

இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டம் அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிர்பார்த்த தொடக்கம் அமையவில்லை. அணியின் தொடக்க வீரர்கள் குயின்டன் டி காக் மற்றும் ஐடன் மார்க்ரம் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து ஒற்றை இலக்க ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.

அவர்களை தொடர்ந்து களமிறங்கிய ரியான் ரிக்கெல்டனும் 7 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த டெவால்ட் பிரேவிஸ் - டேவிட் மில்லர் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தினர். பின்னர் அதிரடியாக விளையாட தொடங்கிய இருவரும் அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட அணியின் ஸ்கோரும் மளமளவென உயரத்தொடங்கியது. இதில் இருவரும் இணைந்து 4ஆவது விக்கெட்டிற்கு 97 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர்.

இதில் அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட டெவால்ட் பிரேவிஸ் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 45 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து அரைசதம் கடந்திருந்த டேவிட் மில்லர் 7 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 63 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய மார்கோ ஜான்சன் 2 ரன்களிலும், கார்பின் போஷ் 5 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இறுதியில் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் அதிரடியாக விளையாடி ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 44 ரன்களை சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 187 ரன்களை சேர்த்தது. இந்திய அணி தரப்பில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா அதிகபட்சமாக 3 விக்கெட்டுகளையும், அர்ஷ்தீப் சிங் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

அதன்பின் சவாலான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணிக்கு இஷான் கிஷன் - அபிஷேக் சர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் எப்போது அபிஷேக் சர்மா ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழப்பதால், இஷான் கிஷன் ஸ்டிரைக்கை எடுத்திருந்தார். ஆனால் இந்த முறை இஷான் கிஷன் 4 பந்துகளை எதிர்கொண்ட நிலையில் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து வந்த திலக் வர்மாவும் ஒரு ரன்னுடன் நடையைக் கட்டினார்.

மேற்கொண்டு இன்றைய போட்டியில் ரன்களை அடித்து ஃபார்முக்கு திரும்புவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட அபிஷேக் சர்மாவும் 15 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து மீண்டும் ஏமாற்றமளித்தார். அதன்பின் 5ஆம் வரிசையில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய வாஷிங்டன் சுந்தர் 11 ரன்களிலும், அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 18 ரன்களிலும், அனுபவ ஆல் ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா 18 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இதுதவிர ரிங்கு சிங், அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து கேசவ் மஹாராஜ் பந்துவீச்சில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையில், மறுபக்கம் அதிரடியாக விளையடிய ஷிவம் தூபே ரன் ரேட்டை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினார். இறுதியில் ஷிவம் தூபேவும் 42 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, இந்திய அணி 18.5 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 111 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது.

இதையும் படிங்க

தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய மார்கோ ஜான்சன் 4 விக்கெட்டுகளையும், கேசவ் மஹாராஜ் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்கா அணி 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி, சூப்பர் 8 சுற்றையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. இந்த போட்டியில் அரைசதம் கடந்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய டேவிட் மில்லர் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

TAGGED:

INDIA VS SOUTH AFRICA 2026
INDIA LOST BY 76 RUNS VS SA
DAVID MILLER 63 VS INDIA
இந்தியா VS தென்னாப்பிரிக்கா
INDIA VS SOUTH AFRICA 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.