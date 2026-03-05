டி20 உலகக் கோப்பை 2026: அரையிறுதியில் சஞ்சு சாம்சன் ருத்ரதாண்டவம்; இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறுமா இந்தியா?
டி20 உலகக் கோப்பை அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சன் 87 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து சதமடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.
Published : March 5, 2026 at 8:49 PM IST
மும்பை: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 254 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. மும்பையிலுள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் எந்த மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை.
அதன்பின் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் சஞ்சு சாம்சன் ஒருபக்கம் பவுண்டரியும், சிக்ஸரையும் விளாசி இன்னிங்ஸை தொடங்க, மறுபக்கம் அபிஷேக் சர்மா வழக்கம் போல் 9 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார். பின்னர் சஞ்சுவுடன் இணைந்த இஷான் கிஷனும் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
No stopping Sanju Samson 👊— ICC (@ICC) March 5, 2026
Second half-century in a row and he gets there with a biggie 💪
#T20WorldCup broadcast details ➡️ https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/OB4USOuQK4
இதில் சஞ்சு சாம்சன் 26 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். மேற்கொண்டு இருவரும் இணைந்து இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 97 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், இஷான் கிஷன் 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 39 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஷிவம் தூபேவும் சிக்ஸர்களை பறக்கவிட இந்திய அணியின் ஸ்கோரும் 150 ரன்களை கடந்தது.
மேற்கொண்டு இந்த போட்டியில் தொடர்ந்து அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சஞ்சு சாம்சன் சதம் விளாசுவார் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த நிலையில், 42 பந்துகளில் 8 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 89 ரன்களை குவித்த போது டீப் கவர் திசையில் கேட்ச் கொடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் மூலம் இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சஞ்சு சாம்சன் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக சதம் விளாசும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.
🔙 to 🔙 fifties 🫡— BCCI (@BCCI) March 5, 2026
5️⃣th in T20Is for Sanju Samson 🔥
Updates ▶️ https://t.co/LxSBs3EDPx#T20WorldCup | #MenInBlue | #ENGvIND pic.twitter.com/SIFnGckfFM
அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய சூர்யகுமார் யாதவும் 11 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த நிலையில் விக்கெட்டை இழக்க, மறுமுனையில் சிக்ஸர் மழை பொழிந்த ஷிவம் தூபேவும் ஒரு பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர்கள் என 43 ரன்களில் தேவையின்றி ரன் அவுட்டாகினார். இறுதியில் ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் திலக் வர்மா இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியை இமாலய இலக்கை நோக்கி அழைத்துச் சென்றனர்.
A game-defining stand 🫡— BCCI (@BCCI) March 5, 2026
Sanju Samson 🤝 Ishan Kishan
Updates ▶️ https://t.co/LxSBs3EDPx#TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue | #ENGvIND pic.twitter.com/7opoUzPlEo
இதில் திலக் வர்மா அடுத்தடுத்து சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்ட நிலையில் 21 ரன்களிலும், மறுபக்கம் ஹர்திக் பாண்டியாவும் 3 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்கள் என 26 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தார். இதன் காரணமாக இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 253 ரன்களை எடுத்தது. இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் வில் ஜேக்ஸ் மற்றும் ஆதில் ரஷித் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.