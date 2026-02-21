டி20 உலகக் கோப்பை 2026: மழை அச்சுறுத்தலுக்கு இடையே மோதும் நியூசிலாந்து vs பாகிஸ்தான்; வெற்றி யாருக்கு?
நியூசிலாந்து - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தின் போது கன மழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளது என இலங்கை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
Published : February 21, 2026 at 1:26 PM IST
கொழும்பு: ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டி வருகிறது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரின் லீக் சுற்று போட்டிகள் நேற்றுடன் முடிவடைந்த நிலையில், ஒவ்வொரு குழுவில் இருந்தும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்த அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன. இந்நிலையில் இன்று முதல் சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன.
அந்த வகையில் இன்று நடைபெறும் முதல் சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தில் குரூப் இரண்டில் இடம் பிடித்துள்ள நியூசிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளன. சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் பலம் பொருந்திய இரு அணிகள் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால், இப்போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
It's game on! 💪 Eight teams chasing one trophy at the 2026 #T20WorldCup 🏆— ICC (@ICC) February 21, 2026
Don't miss it. Broadcast details here 👉 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/lbg18Y2fSg
நியூசிலாந்து அணி
மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி லீக் சுற்றில் விளையாடிய 4 போட்டிகளில் மூன்றில் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் ஃபின் ஆலன், டிம் செஃபெர்ட், கிளென் பிலீப்ஸ், டேரில் மிட்செல் உள்ளிட்டோரும், பவுலிங்கில் மிட்செல் சான்ட்னர், மேட் ஹென்றி, லோக்கி ஃபெர்குசன், ஜேக்கப் டஃபி உள்ளிட்டோரும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
பாகிஸ்தான் அணி
மறுபக்கம் சல்மான் அலி ஆகா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணியும் விளையாடிய 4 லீக் போட்டிகளில் 3இல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ள கையோடு சூப்பர் 8க்கு முன்னேறியுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், சல்மான் அலி ஆகா சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணியின் நம்பிக்கையை அதிகரித்துள்ளது. பவுலிங்கில் அப்ரார் அஹ்மத், உஸ்மான் தாரிக், சல்மான் மிர்ஸா ஆகியோரும் உள்ளது அணியின் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
Set your alarms, New Zealand ⏰ It's time for the super eights.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) February 21, 2026
We take on Pakistan to kick off the super eights in Colombo 🇱🇰
Watch LIVE in NZ on @skysportnz. Live scoring at https://t.co/HMSS86dZ6t#NZvPAK #T20WorldCup pic.twitter.com/u81WlShncm
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் நியூசிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இதுவரை 49 முறை நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன. இதில் பாகிஸ்தான் அணி 24 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், நியூசிலாந்து அணி 23 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதனால் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் அணி தங்களின் ஆதிக்கத்தை தொடருமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
ஆர்.பிரேமதாசா மைதானம்
கொழும்பில் உள்ள பிரேமதாச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இதுவரை 64 டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் 27 போட்டிகளில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகளும், 36 போட்டிகளில் சேஸிங் செய்த அணிகளும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
A blockbuster opening to the #T20WorldCup Super 8 phase 🍿— ICC (@ICC) February 21, 2026
Don't miss the action! Broadcast details here 📲 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/aJAOYVeo7U
வானிலை அறிக்கை
போட்டி நடைபெறவுள்ள கொழும்புவில் இன்றைய தின, 75 சதவீதம் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக இலங்கை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. அதில் 18 சதவீதம் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் இன்றைய தினம் போட்டி நடைபெறுமா என்ற சந்தேகங்கள் உள்ளன. ஒருவேளை மழை காரணமாக போட்டி கைவிடப்படும் பட்சத்தில், இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளி பகிர்ந்து வழங்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Atmospheric conditions are favorable for thundershowers over most parts of Sri Lanka and showery condition is expected to enhance today (21).— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) February 21, 2026
Showers or thundershowers will occur at times in the Northern, North-Central, Eastern, Uva and Central provinces and in the Hambantota… pic.twitter.com/RPQ4VyTQIK
இதையும் படிங்க
உத்தேச லெவன்
பாகிஸ்தான்: சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், சைம் அயூப், சல்மான் ஆகா (கேப்டன்), பாபர் ஆசாம், உஸ்மான் கான், கவாஜா நஃபே, ஷதாப் கான், முகமது நவாஸ், ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், சல்மான் மிர்சா, உஸ்மான் தாரிக்.
நியூசிலாந்து: ஃபின் ஆலன், டிம் செஃபர்ட், ரச்சின் ரவீந்திரா, கிளென் பிலிப்ஸ், மார்க் சாப்மேன், டேரில் மிட்செல், மிட்செல் சாண்ட்னர் (கேப்டன்), ஜேம்ஸ் நீஷம், மேட் ஹென்றி, ஜேக்கப் டஃபி, இஷ் சோதி.