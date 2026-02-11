ETV Bharat / sports

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: நாளை மோதப்போகும் அணிகள் விவரம் இதோ...

டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் நாளைய தினம் இலங்கை vs ஓமன், நேபாள் vs இத்தாலி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

இலங்கை அணி
இலங்கை அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 11, 2026 at 9:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 10ஆவது சீசன் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்த தொடரில், எந்த 8 அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது.

இதில் தற்போது வரையிலும் குரூப் ஏ பிரிவில் பாகிஸ்தான் அணியும், குரூப் பி பிரிவில் ஆஸ்திரேலியாவும், குரூப் சி பிரிவில் வெஸ்ட் இண்டீஸும், குரூப் டி பிரிவில் நியூசிலாந்தும் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளன. அதேசமயம் அடுத்தடுத்த இடங்களில் இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகள் உள்ளன.

இந்நிலையில் நாளைய தினம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் மூன்று லீக் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. அதில் விளையாடும் அணிகள் மற்றும் அவர்களின் உத்தேச லெவன் வீரர்களின் பட்டியலை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

இலங்கை vs ஓமன்

இதில் காலை 11 மணிக்கு நடைபெற இருக்கும் 13 ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் பி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இலங்கை மற்றும் ஓமன் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி பல்லகலேவில் உள்ள சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கனவே இலங்கை அணி முதல் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ள உள்ளதால், அந்த அணி மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

உத்தேச லெவன்

  • இலங்கை: பதும் நிஷங்கா, கமில் மிஷார, குசல் மெண்டிஸ், பவன் ரத்நாயக்க, கமிந்து மெண்டிஸ், தசுன் ஷனக (கேப்டன்), துஷான் ஹேமந்த, துனித் வெல்லாலகே, மஹீஷ் தீக்ஷன, மதீஷ பத்திரன, துஷ்மந்த சமீர.
  • ஓமன்: ஜதீந்தர் சிங் (கேப்டன்), ஹம்மத் மிர்சா, அமீர் கலீம், வாசிம் அலி, கரண் சோனாவலே, நதீம் கான், விநாயக் சுக்லா, ஜிதன் ரமானந்தி, சுஃப்யான் மெஹ்மூத், ஷகீல் அகமது, பைசல் ஷா.

நேபாள் vs இத்தாலி

நாளை மதியம் 3 மணிக்கு நடைபெற இருக்கும் உலகக் கோப்பை தொடரின் 17ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் சி பிரிவில் இடம்பிடித்திருக்கும் நேபாள் மற்றும் இத்தாலி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இந்த போட்டியானது மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் இரு அணிகளும் முதல் போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவியுள்ள நிலையில், இதில் எந்த அணி தங்களின் முதல் வெற்றியை ருசிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.

உத்தேச லெவன்

  • நேபாள்: குஷால் புர்டெல், ஆசிப் ஷேக், ரோஹித் பவுடல் (கேப்டன்), திபேந்திர சிங் ஐரி, ஆரிப் ஷேக், குல்ஷன் ஜா, லோகேஷ் பாம், கரண் கேசி, சோம்பால் கமி, நந்தன் யாதவ், சந்தீப் லமிச்சனே.
  • இத்தாலி: ஜஸ்டின் மொஸ்கா, அந்தோனி மொஸ்கா, ஜேஜே ஸ்மட்ஸ் (கேப்டன்), மார்கஸ் காம்போபியானோ, ஹாரி மானென்டி, பென் மானென்டி, ஜியான்-பியரோ மீட், கிராண்ட் ஸ்டீவர்ட், தோமஸ் டிராகா, அலி ஹசன், கிரிஷன் கலுகமகே.

இதையும் படிங்க

நேரலை

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டிகளை காண முடியும்.

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026 MATCH PREVIEWS
NEPAL VS ITALY T20 WORLD CUP 2026
SRI LANKA VS OMAN T20 WORLD CUP
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026
T20 WORLD CUP MATCH PREVIEWS DAY 6

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.