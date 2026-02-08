ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: மூன்றாம் நாள் போட்டிகள் & உத்தேச வீரர்கள் பட்டியல்
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் நாளைய தினம் ஸ்காட்லாந்து vs இத்தாலி, ஜிம்பாப்வே vs ஓமன் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா vs கனடா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
Published : February 8, 2026 at 8:11 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 10ஆவது சீசன் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அதன்படி பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த தொடரில் இதுவரை 6 லீக் போட்டிகள் நடைபெற்று முடிந்துள்ளன. இந்நிலையில் நளையும் மூன்று லீக் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. அந்தவகையில் நாளை நடைபெறும் போட்டிகள் மற்றும் அணிகளின் உத்தேச வீரர்கள் பட்டியல் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
ஸ்காட்லாந்து vs இத்தாலி
இதில் காலை 11 மணிக்கு நடைபெற இருக்கும் 07ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் சி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இத்தாலி மற்றும் ஸ்காட்லாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி கொல்கத்தாவிலுள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளும் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரண்டு முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
உத்தேச லெவன்
- ஸ்காட்லாந்து: ஜார்ஜ் முன்சி, மைக்கேல் ஜோன்ஸ், பிராண்டன் மெக்முல்லன், ரிச்சி பெரிங்டன் (கேப்டன்), மேத்யூ கிராஸ், மைக்கேல் லீஸ்க், மார்க் வாட், கிறிஸ் க்ரீவ்ஸ், சஃப்யான் ஷெரீப், பிராட் வீல், பிராட் கியூரி.
- இத்தாலி: ஜஸ்டின் மோஸ்கா, அந்தோனி மோஸ்கா, ஜேஜே ஸ்மட்ஸ், வெய்ன் மேட்சன் (கேப்டன்), மார்கஸ் காம்போபியானோ, ஹாரி மானென்டி, கிராண்ட் ஸ்டீவர்ட், பென் மனேண்டி, ஜஸ்பிரீத் சிங், அலி ஹசன், கிரிஷன் கலுகமகே
ஜிம்பாப்வே vs ஓமன்
Here are our Group B matches in the @ICC Men’s T20 World Cup 2026, which kicked off on 7 February 2026.🇿🇼 #T20WorldCup pic.twitter.com/qSkNHRgT7y— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) February 8, 2026
அதனைத் தொடர்ந்து மாலை 3 மணிக்கு நடைபெறும் 08ஆவது லீக் போட்டியில் குரூப் பி பிரிவில் இடம் பிடித்திருக்கும் ஜிம்பாப்வே மற்றும் ஓமன் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி கொழும்புவிலுள்ள சிங்கள கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் இரு அணிகளும் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் முதல் முறையாக மோதவுள்ளதன் காரணமாக ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
உத்தேச லெவன்
- ஜிம்பாப்வே: பிரையன் பென்னட், தடிவானாஷே மருமணி, தியான் மேயர்ஸ், சிக்கந்தர் ராசா (கேப்டன்), ரியான் பர்ல், தஷிங்கா முசெகிவா, பிரெண்டன் டெய்லர், பிராட்லி எவன்ஸ், வெலிங்டன் மசகட்சா, டோனி முனியோங்கா/பிளெஸிங் முசரபானி, ரிச்சர்ட் நகரவா.
- ஓமன்: ஜதீந்தர் சிங் (கேப்டன்), ஹம்மாத் மிர்சா, அமீர் கலீம், வாசிம் அலி, கரண் சோனாவலே, முகமது நதீம், விநாயக் சுக்லா, ஜிதன் ரமானந்தி, சுஃப்யான் மெஹ்மூத், ஷகீல் அகமது, பைசல் ஷா.
தென்னாப்பிரிக்கா vs கனடா
It's World Cup Time⏳#TheProteas Men’s ICC T20 World Cup campaign kicks off on 9 February 2026 against Canada 🇿🇦🏆— Proteas Men (@ProteasMenCSA) January 8, 2026
The journey to glory awaits as it’s almost time for the battle to begin! 🔥#Unbreakable pic.twitter.com/HDG0NacqTy
நாளை இரவு 7 மணிக்கு நடைபெற இருக்கும் 09ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் டி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள தென்னாப்பிரிக்க அணியானது கனடா அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் கடந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் இறுதிப் போட்டிவரை சென்று தோல்வியைத் தழுவிய தென்னாப்பிரிக்க அணி, இந்த முறை அதனை மாற்றி எழுதும் முயற்சியில் இந்த தொடரை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
உத்தேச லெவன்
- தென்னாப்பிரிக்கா: குயின்டன் டி காக், ஐடன் மார்க்ரம் (கேப்டன்), ரியான் ரிக்கல்டன், டெவால்ட் பிரெவிஸ், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், மார்கோ ஜான்சன், கார்பின் போஷ், கேசவ் மகாராஜ், ககிசோ ரபாடா, அன்ரிச் நோர்ட்ஜே
- கனடா: யுவராஜ் சாம்ரா, தில்பிரீத் பஜ்வா (கேப்டன்), நவ்நீத் தலிவால், ஹர்ஷ் தாக்கர், ஷ்ரேயாஸ் மொவ்வா/கன்வர்பால் தத்குர், நிக்கோலஸ் கிர்டன், ஜஸ்கரந்தீப் சிங், சாத் பின் ஜாபர், திலோன் ஹெய்லிகர், சிவம் சர்மா, கலீம் சனா.