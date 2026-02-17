ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: நாளை மோதப்போகும் அணிகள் விவரம் இதோ...
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் நாளைய தினம் தென்னாப்பிரிக்கா vs ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் பாகிஸ்தான் vs நமீபியா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
Published : February 17, 2026 at 8:58 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 10ஆவது சீசன் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் தற்சமயம் இந்தியா, இலங்கை, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே, வெஸ்ட் இண்டீஸ் உள்ளிட்ட அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளன. அதேசமயம் ஆஸ்திரேலிய அணியானது அடுத்தடுத்த தோல்விகள் காரணமாக லீக் சுற்றுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளது.
அதேசமயம் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கான வாய்ப்பில் அமெரிக்கா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே கடும் போட்டியானது நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில் நாளைய தினம் பாகிஸ்தான் அணி தங்களுடைய கடைசி லீக் போட்டியில் நமீபியாவை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இந்த போட்டியில் பாகிஸ்தான் வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறும். அதேசமயம் தோல்வியடைந்தால், தொடரிலிருந்து வெளியேறும் சூழல் உள்ளது.
மேற்கொண்டு நாளைய தினம் தென்னாப்பிரிக்கா - ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் இந்தியா-நெதர்லாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டிகளும் நடைபெறவுள்ளன. இந்நிலையில் இந்த போட்டியில் விளையாடும் அணிகளின் உத்தேச லெவன் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
தென்னாப்பிரிக்கா vs ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
இதில் காலை 11 மணிக்கு நடைபெற இருக்கும் 34 ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் டி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் தென்னாப்பிரிக்க அணி ஏற்கெனவே சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளதால், அதற்கான பயிற்சியாக இந்த போட்டியில் விளையாடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
உத்தேச லெவன்
- தென்னாப்பிரிக்கா: குயின்டன் டி காக், ஐடன் மார்க்ரம் (கேப்டன்), ரியான் ரிக்கெல்டன், டெவால்ட் பிரேவிஸ், டேவிட் மில்லர், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், மார்கோ ஜான்சன், ஜார்ஜ் லிண்டே, கேசவ் மஹாராஜ், லுங்கி இங்கிடி, காகிசோ ரபாடா.
- யுஏஇ: ஆர்யன்ஷ் சர்மா, முகமது வசீம் (கேப்டன்), மயங்க் குமார், துருவ் பராஷர், அலிஷன் ஷரஃபு, சோஹைப் கான், ஹர்ஷித் கௌஷிக், முகமது. அர்ஃபான், ஹைதர் அலி, ஜுனைத் சித்திக், முகமது ரோஹித் கான்.
பாகிஸ்தான் vs நமீபியா
நாளை மதியம் 3 மணிக்கு நடைபெற இருக்கும் உலகக் கோப்பை தொடரின் 35ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம்பிடித்திருக்கும் பாகிஸ்தான் மற்றும் நமீபியா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இந்த போட்டியானது கொழும்புவில் உள்ள சிங்கலீஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேற பாகிஸ்தான் அணி இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியமாகும். இதனால் இந்த போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
உத்தேச லெவன்
- பாகிஸ்தான்: சைம் அயூப், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், சல்மான் அகா(கேப்டன்), பாபர் ஆசம்/ஃபகர் ஜமான், முகமது நவாஸ், உஸ்மான் கான், ஷதாப் கான், ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், ஷஹீன் அப்ரிடி/சல்மான் மிர்சா, அப்ரார் அகமது, உஸ்மான் தாரிக்
- நமீபியா: ஜான் ஃப்ரைலின்க், லூரன் ஸ்டீன்காம்ப், ஜான் நிகோல் லோஃப்டி-ஈடன், ஜெர்ஹார்ட் எராஸ்மஸ்(கேப்டன்), ஜேஜே ஸ்மிட், ஜேன் கிரீன்(டபிள்யூ), டிலான் லீச்சர், ரூபன் ட்ரம்ப்லெமன், வில்லெம் மைபர்க், பெர்னார்ட் ஷால்ட்ஸ், மேக்ஸ் ஹெய்ங்கோ
நேரலை
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டிகளை காண முடியும்.