டி20 உலகக் கோப்பை 2026: இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் இருந்து அபிஷேக் சர்மா நீக்கம்?

அபிஷேக் சர்மாவுக்குப் பதிலாக ரிங்கு சிங், குல்தீப் யாதவ் அல்லது முகமது சிராஜ் ஆகியோர் அணியில் சேர்க்கப்படலாம் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

அபிஷேக் சர்மா
அபிஷேக் சர்மா (IANS)
Published : March 7, 2026 at 12:12 PM IST

ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இருந்து அபிஷேக் சர்மா நீக்கப்படவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் மார்ச் 8ஆம் தேதி அகமதாபாத்தில் நடைபெற இருக்கும் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இதற்காக இவ்விரு அணி வீரர்களும் அகமதாபாத்தில் தீவிர பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னதாக இந்திய அணியில் சில மாற்றங்கள் இருக்கும் என்ற செய்திகளும் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகின்றன. அதிலும் குறிப்பாக இந்த டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பெரிதும் எதிர்பார்த்த அபிஷேக் சர்மா, இந்திய அணியின் பிலேயிங் லெவனில் இருந்து நீக்கப்பட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றனர்.

ஏனெனில் தனது அறிமுக ஐசிசி தொடரில் விளையாடி வரும் அபிஷேக் சர்மா இதுவரை 7 போட்டிகளில் விளையாடிய நிலையில், அதில் ஒரு அரைசதத்தை மட்டுமே அடித்துள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக இந்த தொடரில் அவர் எதிர்கொண்ட முதல் மூன்று ஆட்டங்களிலும் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டுகளை இழந்த மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்தார்.

இருப்பினும் அபிஷேக் சர்மாவின் முந்தைய போட்டிகள் மற்றும் அவரது அதிரடியான ஆட்டத்தின் காரணமாக இந்திய அணி நிர்வாகம் அவருக்கு தொடர்ந்து பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்புகளை வழங்கி வருகிறது. ஆனால் அவர் தனது ஆட்ட அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொள்ளாமல் முக்கியமான போட்டிகளிலும் ரன்களை சேர்க்க தவறி வருவது இந்திய அணிக்கு பெரும் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

மறுபக்கம் தொடர் முழுவதும் வாய்ப்புக்காக காத்திருந்த சஞ்சு சாம்சன், தனது கம்பேக்கில் அபாரமாக விளையாடி வருவதுடன் அடுத்தடுத்து அரைசதங்களையும் விளாசி இந்திய அணியை இறுதிப் போட்டிக்கும் அழைத்துச் சென்றுள்ளார். மேற்கொண்டு தொடக்க வீரராக விளையாடி வந்த இஷான் கிஷனும், அபிஷேக் சர்மாவிற்காக தனது இடத்தையும் கொடுத்து மூன்றாம் வரிசையில் களமிறங்கினாலும், அணிக்கு தேவையான ரன்களை வழங்கி வருகிறார்.

இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான் அபிஷேக் சர்மா அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் தொடர்ந்து ஏமாற்றமளித்து வருவதன் காரணமாக, இறுதிப் போட்டியில் அவருக்கான இடம் குறித்த கேள்வி எழுந்துள்ளது. ஒருவேளை அபிஷேக் சர்மா பிளேயிங் லெவனில் இடம் பெறாத நிலையில் சஞ்சு சாம்சனுடன் இஷான் கிஷன் தொடக்க வீரராக விளையாடுவார். மேலும் அணியின் பேட்டிங்கை வலிமைப்படுத்தும் வகையில் ரிங்கு சிங் களமிறங்க வாய்ப்புள்ளது. ஒருவேளை இந்திய அணி பவுலிங்கை வலிமைப்படுத்த நினைத்தால் குல்தீப் யாதவ் அல்லது முகமது சிராஜிக்கு பிளேயிங் லெவனில் இடம் கிடைக்கலாம்.

இது ஒருபக்கம் இருக்க முன்னாள் ஜாம்பவான்கள் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் மற்றும் ரவி சாஸ்திரி ஆகியோர், அணியின் வெற்றி கூட்டணியை மாற்றகூடாது என்றும், அபிஷேக் சர்மாவிற்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளனர். இதன் காரணமாக நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் என்னவாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது.

