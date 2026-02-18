டி20 உலகக் கோப்பை 2026: டாஸ் வென்று பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது இந்தியா

ETV Bharat / sports

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 18, 2026 at 6:45 PM IST

அஹ்மதாபாத்: நெதர்லாந்துக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் போட்டிகள் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற இன்றைய தினம் தங்களின் கடைசி லீக் போப்ட்டியில் நெதர்லாந்து எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தார். இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் குல்தீப் யாதவ், அக்ஸர் படேல் ஆகியோர் நீக்கப்பட்டு அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. நெதர்லாந்து அணியில் ஒரு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

பிளேயிங் லெவன்

இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், வாஷிங்டன் சுந்தர், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்.

நெதர்லாந்து: மைக்கேல் லெவிட், மேக்ஸ் ஓ'டவுட், பாஸ் டி லீட், காலின் அக்கர்மேன், ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ்(கேப்டன்), சாக் லயன்-கேசெட், ரோலோஃப் வான்டெர் மெர்வே, லோகன் வான் பீக், ஆர்யன் தத், கைல் கெலீன், நோவா கிராஸ்.

நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம்

அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாக திகழ்கிறது. இங்கு இதுவரை 14 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 9 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 5 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. மேலும் இந்த போட்டி இரவில் நடைபெறுவதன் காரணமாக, பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.

நேருக்கு நேர்

இவ்விரு அணிகளும் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் சந்தித்துள்ளனர். அதுவும் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் மட்டும் தான். இந்த போட்டியில் இந்திய அணி 56 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நெதர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும்.

