டி20 உலகக் கோப்பை 2026: நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி உலகக் கோப்பையை தட்டிச் சென்றது இந்தியா

டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் அடுத்தடுத்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற முதல் அணி மற்றும் சொந்த மண்ணில் டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற முதல் அணி என்ற சாதனைகளை இந்தியா படைத்துள்ளது.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 10:48 PM IST

Updated : March 8, 2026 at 11:17 PM IST

அஹ்மதாபாத்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வந்த ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 10ஆவது சீசன் இன்றுடன் முடிவடைந்தது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில், சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியும், மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணியும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறின.

அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த இறுதிப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் அபிஷேக் சர்மா 18 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்து மிரட்டினார்.

இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 98 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், அபிஷேக் சர்மா 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 52 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து சஞ்சு சாம்சனுடன் ஜோடி சேர்ந்த இஷான் கிஷனும் அதிரடியாக விளையாட, ஸ்கோரும் ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்தது. இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களையும் பதிவு செய்து அசத்தினர்.

மேற்கொண்டு இருவரும் இணைந்து இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 105 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர். அதன்பின் சதத்தை நெருங்கிய சஞ்சு சாம்சன் 5 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள் என 89 ரன்களை குவித்து விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 53 ரன்களை எடுத்த கையோடு இஷான் கிஷனும் ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவும் ரன்கள் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்தார்.

இறுதியில் ஷிவம் தூபே அபாரமாக விளையாடி 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 26 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 255 ரன்களை குவித்தது. நியூசிலாந்து தரப்பில் ஜிம்மி நீஷம் 3 விக்கெட்டுகளையும், மேட் ஹென்றி மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர்.

பின்னர் 256 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய நியூசிலாந்து அணிக்கு டிம் செஃபெர்ட் - ஃபின் ஆலன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் டிம் செஃபெர்ட் ஒருபக்கம் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்த, மறுபக்கம் ஃபின் ஆலன் 9 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ரச்சின் ரவீந்திரா ஒரு ரன்னிலும், கிளென் பிலீப்ஸ் 5 ரன்களிலும், மார்க் சாப்மேன் 3 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

மேற்கொண்டு அரைசதம் கடந்து விளையாடி வந்த டிம் செஃபெர்டும் 2 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்களுடன் 52 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதன் காரணமாக நியூசிலாந்து அணியின் தோல்வியும் உறுதியானது. இருப்பினும், 6ஆவது விக்கெட்டிற்கு ஜோடி சேர்ந்த டேரில் மிட்செல் மற்றும் மிட்செல் சான்ட்னர் இணை அதிரடியாக விளையாடி அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டனர்.

இதில் டேரில் மிட்செல் 17 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த ஜிம்மி நீஷம் மற்றும் மேட் ஹென்றி ஆகியோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். மேற்கொண்டு அணியின் கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 43 ரன்களை சேர்த்த கையோடு பும்ரா பந்துவீச்சில் க்ளீன் போல்டாகி விக்கெட்டை இழந்தார்.

இதன் காரணமாக நியூசிலாந்து அணி 19 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 159 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 4 விக்கெட்டுகளையும், அக்ஸர் படேல் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்தது.

இது டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் இந்திய அணி கைப்பற்றும் மூன்றாவது சாம்பியன் பட்டமாகவும் அமைந்தது. இதன் மூலம் இத்தொடர் வரலாற்றில் அதிக முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணி என்ற சாதனையையும் இந்தியா படைத்துள்ளது. மேற்கொண்டு தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்த தொடர்களில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் அணி மற்றும் சொந்த மண்ணில் கோப்பையை வென்ற முதல் அணி என்ற சாதனைகளையும் இந்தியா படைத்துள்ளது.

