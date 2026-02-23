ETV Bharat / sports

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக படுதோல்வி எதிரொலி; இந்தியா அணியின் அரையிறுதி வாய்ப்பு மங்கியதா?

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக இந்திய அணியின் மிக மோசமான தோல்வி காரணமாக ரன் ரேட்டில் மிகப்பெரும் சிக்கலை சந்தித்து வருகிறது.

இந்திய அணி
இந்திய அணி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 23, 2026 at 3:14 PM IST

ஹைதராபாத்: டி20 உலகக் கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்றில் தென்னாப்பிரிக்காவிடம் 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி படுதோல்வியை சந்தித்ததன் காரணமாக, இந்திய அணியின் அரையிறுதி வாய்ப்பு சிக்கலாகியுள்ளது.

டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நடப்பு சாம்பியன் இந்தியாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்திய அணிக்கு இந்த தோல்வி என்பது, சமகால கிரிக்கெட்டில் கிடைத்த மிகப்பெரும் அடி என்பதை யாராலும் மறுக்க இயலாது.

ஏனெனில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு பிறகு, ஐசிசி தொடரில் இந்திய அணி சந்திக்கும் முதல் தோல்வி இது. அதிலும் குறிப்பாக சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணி சந்திக்கும் இரண்டாவது மிகப்பெரும் தோல்வி இது. இந்த தோல்வியின் காரணமாக இந்திய அணியின அரையிறுதி கனவும் ஊசலாட தொடங்கியுள்ளது.

ஏனெனில் தற்சமயம் இந்திய அணியின் ரன் ரேட் -3.80 என்ற நிலையை எட்டியுள்ளது. இதன் காரணமாக எஞ்சிய போட்டிகளில் இந்திய அணி மிகப்பெரும் வெற்றிகளை பதிவு செய்வதுடன், மற்ற அணிகளின் வெற்றியிலும் ஒரு கண்ணை வைக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் மற்ற அணிகளின் வெற்றி, தோல்வியும் இந்திய அணியின் வாய்ப்பை பிரகாசப்படுத்தும் அல்லது சீர்குலைக்கும்.

இந்திய அணியின் வாய்ப்புகள்

அந்த வகையில் இந்திய அணி சென்னையில் நடைபெறும் தங்களுடைய அடுத்த சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தில் ஜிம்பாப்வே அணியை எதிர்கொள்கிறது. அதனைத் தொடர்ந்து கொல்கத்தாவில் நடைபெறும் தங்களுடைய கடைசி சூப்பர் 8 ஆட்டத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை எதிர்கொள்கிறது. தற்சமயம் இந்திய அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேற வேண்டும் எனில், இந்த போட்டிகளில் வெற்றி பெறுவதுடன் அதில் தங்களுடைய ரன் ரேட்டை உயர்த்தும் வகையில் வெற்றியை பதிவு செய்ய வேண்டியது அவசியம்.

இதுதவிர, தென்னாப்பிரிக்க அணி தங்களுடைய அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் ஜிம்பாப்வே மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளை வெல்ல வேண்டும் என்பதிலும் இந்தியாவின் பார்வை உள்ளது. ஒருவேளை தென்னாப்பிரிக்கா அணி தோல்வியடையும் பட்சத்தில், மற்ற இரு அணிகளும் இரண்டு வெற்றிகளை பதிவு செய்யும் பட்சத்தில் இந்திய அணியின் அரையிறுதி வாய்ப்புக்கு மேலும் சிக்கலை ஏற்படுத்தும்.

எதிர்கொள்ள இருக்கும் சிக்கல்கள்

அதேசமயம் இந்திய அணி தங்களுடைய இரண்டு போட்டிகளையும் வென்று, மறுபக்கம் தென்னாப்பிரிக்கா மீதமுள்ள போட்டிகளில் தோற்றால், அந்த குழுவில் மூன்று அணிகளும் தலா 4 புள்ளிகளுடன் சமநிலையில் இருக்கும். அப்போது ரன் ரேட் அடிப்படையிலேயே அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் அணிகள் முடிவு செய்யப்படும்.

தென்னாப்ரிக்காவுக்கு எதிராக இந்திய அணியின் மிக மோசமான தோல்வி காரணமாக ரன் ரேட்டில் மிகப்பெரும் சிக்கலை சந்தித்து வருகிறது. ஒருவேளை மற்ற அணிகளும் அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் அது இந்திய அணிக்கு கூடுதல் சிக்கலை உண்டாக்கும். இதனால் இந்திய ரசிகர்கள் மற்ற போட்டிகளின் முடிவையும் உற்றுநோக்கி வருகின்றனர்.

அணிகள்

விளையாடிய

போட்டிகள்

வெற்றிதோல்விமுடிவில்லைநெட் ரன் ரேட் (NRR)
தென்னாப்பிரிக்கா1100+3.800
ஜிம்பாப்வே0000+0.000
வெஸ்ட் இண்டீஸ்0000+0.000
இந்தியா1010-3.800

இந்திய அணியின் சூப்பர் 8 அட்டவணை

  • இந்தியா vs ஜிம்பாப்வே - பிப்ரவரி 26 - சென்னை
  • இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் - மார்ச் 1 - கொல்கத்தா

