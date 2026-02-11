ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: முன்னணி ஆல் ரவுண்டர்கள் விலகல்; பின்னடவை சந்தித்த இலங்கை, நியூசிலாந்து

இலங்கை அணியில் துஷான் ஹெமந்தாவும், நியூசிலாந்து அணியில் கோல் மெக்கன்ஸியும் மாற்று வீரர்களாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

வநிந்து ஹசராங்கா-மைக்கேல் பிரேஸ்வெல்
வநிந்து ஹசராங்கா-மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 11, 2026 at 3:57 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலிருந்து முன்னணி ஆல் ரவுண்டர்களான வனிந்து ஹசராங்கா மற்றும் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளனர்

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்றுவரும் ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் போட்டிகள் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. மொத்தம் 20 அணிகள் நான்கு குழுக்களாக பிறிக்கப்பட்டு லீக் போட்டிகளில் விளையாடி வருகின்றன. இதிலிருந்து சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறும் முனைப்பில் அனைத்து அணிகளும் தீவிரமாக செயல்பட்டு போட்டிகளை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் இலங்கை மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளனர். அந்த வகையில், இலங்கை அணியின் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் வனிந்து ஹசராங்காவும், நியூசிலாந்தின் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல்லும் காயம் காரணமாக இந்த தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளனர். இதனை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளன.

இதில் இலங்கை வீரர் வனிந்து ஹசரங்கா அயர்லாந்துக்கு எதிரான லீக் போட்டியின் போது காயத்தை சந்தித்தார். அந்த போட்டியில் முதல் ஓவரை வீசிய பிறகு அவர் காயம் காரணமாக பெவிலியன் திரும்பினார். அதன்பின் அவர் தனது பந்துவீச்சை முழுமையாக நிறைவு செய்ததுடன் 25 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி இருந்தார். இருப்பினும் காயம் காரணமாக அவதிப்பட்ட ஹசரங்காவுக்கு ஸ்கேன் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

பரிசோதனையின் முடிவில் ஹசராங்காவின் காயம் தீவிரமடைந்துள்ளதால், அவர் இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து வனிந்து ஹசரங்காவிற்கு மாற்றாக துஷான் ஹெமந்தா இலங்கை டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதுவரை ஹெமந்தா இலங்கை அணிக்காக 5 ஒருநாள் மற்றும் 3 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார்.

அதேசமயம் நியூசிலாந்து அணியின் ஆல் ரவுண்டர் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், கடந்த மாதம் நடைபெற்ற இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியின் போது காயத்தை சந்தித்தார். இதன் காரணமாக அவர் இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரையும் தவறவிட்டார். இந்நிலையில் அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஸ்கேன் பரிசோதனை முடிவில் காயம் குணமடைய குறைந்தது மூன்று வார காலம் தேவைப்படும் என்பது தெரியவந்துள்ளது.

இதனையடுத்து அவரும் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கொண்டு அவருக்கு பதிலாக கோல் மெக்கன்ஸிக்கு நியூசிலாந்து அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. உலகக் கோப்பை தொடரில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு போட்டியில் மட்டுமே விளையாடியுள்ள நிலையில் நட்சத்திர வீரர்கள் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளது அந்த அணிகளுக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டி20 உலகக் கோப்பை அணிகள்

இலங்கை அணி: தசுன் ஷனகா (கேப்டான்), பதும் நிஷங்கா, கமில் மிஷார, குசல் மெண்டிஸ், கமிந்து மெண்டிஸ், குசல் ஜனித் பெரேரா, சரித் அசலங்க, ஜனித் லியனகே, பவன் ரத்நாயக்க, துஷான் ஹெமந்தா*, துனித் வெல்லாலகே, மஹீஸ் தீக்ஷன, துஷ்மந்த சமீர, மதீஷ பத்திரன, ஈஷான் மலிங்கா.

நியூசிலாந்து அணி: மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், கோல் மெக்கன்ஸி*, மார்க் சாப்மேன், டெவான் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, லோக்கி ஃபெர்குசன், மேட் ஹென்றி, டேரில் மிட்செல், ஜேம்ஸ் நீஷம், கிளென் பிலிப்ஸ், ரச்சின் ரவீந்திரா, டிம் செஃபெர்ட், இஷ் சோதி, கைல் ஜேமிசன்.

