டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ஆதிக்கத்தை தொடருமா இந்திய அணி? நமீபியாவுடன் இன்று மோதல்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை ஒரு முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், அதில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
Published : February 12, 2026 at 1:53 PM IST
டெல்லி: இந்தியா மற்றும் நமீபியா அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலக கோப்பை லீக் போட்டி இன்று அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் போட்டிகள் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இதில் இன்றைய தினம் நடைபெறும் 18ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இந்திய அணியானது நமீபியாவை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி டெல்லியிலுள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கெனவெ முதல் போட்டியில் வெற்றி பெற்றுள்ள இந்திய அணி, இந்த போட்டியிலும் வெற்றியை பதிவு செய்யுமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய அணி
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, அமெரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் லீக் ஆட்டத்தில் பேட்டிங்கில் சொதப்பினாலும், பவுலிங்கில் அபாரமாக செயல்பட்டு வெற்றியை பதிவு செய்திருந்தது. இதன் காரணமாக இன்றைய போட்டியில் இந்திய அணியின் பேட்டிங் துறை எவ்வாறு செயல்படும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. அதேசமயம் அணியின் நட்சத்திர தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா உடல் நலக் குறைவு காரணமாக இந்த போட்டியில் விளையாடுவாரா? என்ற சந்தேகமும் நீடித்து வருகின்றன.
இதனால் அபிஷேக் சர்மாவுக்கு பதிலாக சஞ்சு சாம்சன் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடிப்பதற்காக வாய்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளது. முன்னதாக சஞ்சு சாம்சன் அணியின் முதன்மை தொடக்க வீரராக இருந்த நிலையில், தொடர் சொதப்பல் காரணமாக அவருக்கு பிளேயிங் லெவனில் இடம் கிடைக்காமல் போனது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் அவர் சிறப்பாக செயல்பட்டு தனது இடத்தை தக்கவைப்பாரா? என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
அதேசமயம் காயத்திலிருந்து மீண்டுள்ள வாஷிங்டன் சுந்தருக்கும் இன்றைய போட்டியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுதவிர உடல்நிலை காரணமாக முதல் போட்டியை தவறவிட்டிருந்த ஜஸ்பிரித் பும்ரா, இன்றைய ஆட்டத்தில் களமிறங்குவார் என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் இந்திய அணி இன்றைய ஆட்டத்திலு வெற்றி பெறுவதுடன், சூப்பர் 8 சுற்று வாய்ப்பையும் உறுதி செய்யும் என்ற ஆவலுடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
நமீபியா அணி
மறுபக்கம் ஜெர்ஹார்ட் எராஸ்மஸ் தலைமையிலான நமீபியா அணியையை குறைத்து மதிப்பிட முடியாது. அந்த அணியின் பேட்டிங்கில், லூரன் ஸ்டீன்காம்ப், ஜான் ஃப்ரைலின்க், ஜான் நிகோல் லோஃப்டி-ஈடன், ஜேஜே ஸ்மிட் ஆகியோரால் எந்நேரமும் ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றும் திறனை கொண்டுள்ளனர். மறுபக்கம் பந்துவீச்சில் ரூபன் ட்ரம்பெல்மேன், வில்லெம் மைபர்க், பெர்னார்ட் ஷால்ட்ஸ் ஆகியோரும் இப்பதால், நிச்சயம் இந்திய பேட்டர்களுக்கு இந்த போட்டி எளிதாக இருக்காது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை ஒரு முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக அது 2021ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியாகவும் அமைந்திருந்தது. இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானம்
டெல்லியில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களின் சொர்கபுரியாக பார்க்கப்படுகிறது. இங்கு இதுவரை 15 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 5 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 10 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. மேலும் இந்த போட்டி இரவில் நடைபெறுவதன் காரணமாக, பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்று கணிக்கப்படுகிறது. இதனால் இந்த போட்டியில் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இதில் இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
இந்தியா: சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், அக்ஸர் படேல், வருண் சக்ரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ்/வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்.
நமீபியா: லூரன் ஸ்டீன்காம்ப், ஜான் ஃப்ரைலின்க், ஜான் நிகோல் லோஃப்டி-ஈடன், ஜெர்ஹார்ட் எராஸ்மஸ் (கேப்டன்), ஜேஜே ஸ்மிட், ஜேன் கிரீன், டிலான் லீச்சர், ரூபன் ட்ரம்பெல்மேன், வில்லெம் மைபர்க், பெர்னார்ட் ஷால்ட்ஸ், மேக்ஸ் ஹெய்ங்கோ.