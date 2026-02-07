ETV Bharat / sports

மூன்றாவது கோப்பைக்காக தயாராகும் இங்கிலாந்து - முதல் போட்டிக்கான பிளேயிங் லெவன் அறிவிப்பு

உலகக் கோப்பை லீக் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியின் பிளேயிங் லெவனில் பென் டக்கெட், ஜேமி ஓவர்டன் ஆகியோருக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை.

இங்கிலாந்து அணி
இங்கிலாந்து அணி (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 7, 2026 at 4:36 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: நேபாளம் அணிக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் விளையாடும் இங்கிலாந்து அணியின் பிளேயிங் லெவனை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இன்று தொடங்கியது. இதில் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, பாகிஸ்தான், இங்கிலாந்து, இலங்கை உள்ளிட்ட முன்னாள் சாம்பியன்களுடன் சேர்த்து மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன. இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

இந்த நிலையில், ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இரண்டு சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணிகளில் ஒன்றான இங்கிலாந்து, தற்சமயம் தங்களின் மூன்றாவது கோப்பையை வெல்லும் முனைப்புடன் இந்த தொடரை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. அதன்படி, நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் குரூப் சி பிரிவில் இடம் பிடித்திருக்கும் இங்கிலாந்து அணி, தங்களின் முதல் லீக் போட்டியில் நேபாளம் அணியை எதிர் கொள்ள இருக்கிறது.

இங்கிலாந்து - நேபாளம் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த லீக் போட்டியானது நாளை (பிப்ரவரி 8) மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வரும் நிலையில், இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணி இந்த போட்டிக்கான பிளேயிங் லெவனை இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் அணியின் கேப்டனாக ஹாரி ப்ரூக் தொடர்கிறார்.

இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டனாக ஹாரி ப்ரூக் தனது முதல் ஐசிசி தொடரை எதிர் கொள்ள இருக்கிறார். மேற்கொண்டு இந்த போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியின் தொடக்க வீரர்களாக பில் சால்ட் மற்றும் ஜோஸ் பட்லர் ஆகியோர் தொடர்வார்கள் என்றும், அவர்களைத் தொடர்ந்து ஜேக்கப் பெத்தெல் மற்றும் டாம் பாண்டன் ஆகியோர் மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் வரிசையில் பேட்டிங் செய்வார்கள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக தொடக்க வீரர் பென் டக்கெட்டிற்கு இந்த பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. இது தவிர அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களாக ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் மற்றும் லுக் வுட் ஆகியோரும் சுழற் பந்துவீச்சாளர்காக ஆதில் ரஷித், லியாம் டௌசன் ஆகியோர் இடம் பிடித்திருக்கும் நிலையில், ஜோஷ் டங், ஜேமி ஓவர்டன் மற்றும் ரெஹான் அஹ்மத் ஆகியோருக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.

இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவன்: பிலிப் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஜேக்கப் பெதெல், டாம் பேன்டன், ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), சாம் கரண், வில் ஜாக்ஸ், லியாம் டௌசன், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஆதில் ரஷித், லூக் வுட்

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி: பிலிப் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஜேக்கப் பெதெல், டாம் பேன்டன், ஹாரி புரூக்(கேப்டன்), சாம் கரன், வில் ஜாக்ஸ், லியாம் டௌசன், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், அடில் ரஷித், லூக் வுட், ஜோஷ் டோங், ரெஹான் அகமது, ஜேமி ஓவர்டன், பென் டக்கெட்.

