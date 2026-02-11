டி20 உலகக் கோப்பை 2026: இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அபார வெற்றி
இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
மும்பை: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது.
இங்கிலாந்து - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி இன்று மும்பையிலுள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், பிராண்டன் கிங் ஒரு ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்
பின்னர் களமிறங்கிய அதிரடி வீரர் ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 23 ரன்களிலும், ரோஸ்டன் சேஸ் 6 பவுண்டரிகளுடன் 36 ரன்களிலும், ரோவ்மன் பாவெல் 14 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ஷெர்ஃபென் ரதர்ஃபோர்ட் - ஜேசன் ஹோல்டர் இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் அணியின் ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர்.
இதில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த ரதர்ஃபோர்ட் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். அதேசமயம் ஜேசன் ஹோல்டர் ஒரு பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர்கள் என 33 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் 2 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 76 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு தேவையான ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தனர்.
இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 196 ரன்களை சேர்த்தது. இங்கிலாந்து தரப்பில் ஜேமி ஓவர்டன் மற்றும் ஆதில் ரஷித் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். இதையடுத்து கடின இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு ஜோஸ் பட்லர் மற்றும் பில் சால்ட் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர்.
இதில் பில் சால்ட் 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 30 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, ஜோஸ் பட்லர் 21 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். பின்னர் களமிறங்கிய டாம் பண்டன் 2 ரன்களிலும், கேப்டன் ஹாரி ப்ரூப் 17 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழக்க, நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த ஜேக்கப் பெத்தெலும் 33 ரன்களீல் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய சாம் கரண் தனி ஒருவனாக போராடி அணியை இலக்கை நோக்கி அழைத்துச் சென்றார்.
ஆனால் மறுபக்கம் விளையாடிய வில் ஜேக்ஸ், ஜேமி ஓவர்டன், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், லியாம் டௌசன், ஆதில் ரஷித் என அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அதேசமயம் இறுதிவரை போராடிய சாம் கரண் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 43 ரன்களை சேர்த்தார். ஆனாலும் இங்கிலாந்து அணி 19 ஓவர்களில் 166 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த நிலையில் ஆல் அவுட்டானது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய குடகேஷ் மோட்டி 3 விக்கெட்டுகளையும், ரோஸ்டன் சேஸ் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் இந்த தொடரில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியானது தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பையும் உறுதி செய்துள்ளது.