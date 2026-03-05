ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி இறுதிச் சுற்றுக்குள் நுழைந்தது இந்தியா
இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் நான்காவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : March 5, 2026 at 10:58 PM IST
மும்பை: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. மும்பையிலுள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
இதில் சஞ்சு சாம்சன் ஒருபக்கம் பவுண்டரியும், சிக்ஸரையும் விளாசி இன்னிங்ஸை தொடங்க, மறுபக்கம் அபிஷேக் சர்மா வழக்கம் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய இஷான் கிஷனும் 39 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். இதற்கிடையில் அரைசதம் கடந்து அசத்திய சஞ்சு சாம்சனும், தனது சதத்தை நோக்கி நகர்ந்தார்.
ஆனால் இப்போட்டியில் அவர் 42 பந்துகளில் 8 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 89 ரன்களை குவித்த போது டீப் கவர் திசையில் கேட்ச் கொடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 11 ரன்களுக்கும், ஷிவம் தூபே 43 ரன்களுக்கும், திலக் வர்மா 21 ரன்களுக்கும், ஹர்திக் பாண்டியா 26 ரன்களுக்கும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.
இதன் மூலம் இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 253 ரன்களை எடுத்தது. இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் வில் ஜேக்ஸ் மற்றும் ஆதில் ரஷித் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். அதன்பின் இமாலய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு பில் சால்ட் மற்றும் ஜோஸ் பட்லர் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
இதில் பில் சால்ட் 5 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த கேப்டன் ஹாரி புரூக் 7 ரன்களில் பெவிலியன் திரும்பினார். மேற்கொண்டு அதிரடியாக விளையாடி வந்த ஜோஸ் பட்லர் 4 பவுண்டரி, ஒரு சிக்ஸருடன் 25 ரன்களிலும், டாம் பாண்டன் ஒரு பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்கள் என 17 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ஜேக்கப் பெத்தெல் - வில் ஜேக்ஸ் இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
இதில் ஜேக்கப் பெத்தெல் 19 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். மேற்கொண்டு இருவரும் இணைந்து 5ஆவது விக்கெட்டிற்கு 77 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், வில் ஜேக்ஸ் 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 35 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து ஜேக்கப் பெத்தெலுடன் இணைந்த சாம் கரண் பொறுப்புடன் விளையாட, இங்கிலாந்து அணியின் ஸ்கோரும் சீரான வேகத்தில் உயர்ந்தது.
இதில் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த ஜேக்கப் பெத்தெல் 45 பந்துகளில் சதம் விளாசி அசத்தினார். இதன் மூலம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் அதிவேகமாக சதம் விளாசிய இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றார். பின்னர் 18 ரன்களில் சாம் கரண் விக்கெட்டை இழக்க, இங்கிலாந்து அணி வெற்றிக்கு கடைசி 6 பந்துகளில் 30 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை ஏற்பட்டது.
பரபரப்பான கட்டத்தில் இன்னிங்ஸின் கடைசி ஓவரை ஷிவம் தூபே வீச, அதனை எதிர்கொண்ட ஜேக்கப் பெத்தெல் 8 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 105 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்களும் சோபிக்க தவற, இங்கிலாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 246 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இந்திய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக ஹர்திக் பாண்டியா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இதன் மூலம் இந்திய அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியது. மேற்கொண்டு இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் நான்காவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த போட்டியில் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய சஞ்சு சாம்சன் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
இதனையடுத்து மார்ச் 8ஆம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியை எதிர்த்து இந்திய அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த இறுதிப் போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.