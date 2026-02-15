ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: நேபாளை வீழ்த்தி சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறியது வெஸ்ட் இண்டீஸ்

முன்னாள் சாம்பியன்களான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்து சூப்பர் 8 சுற்றுக்குள் நுழைந்துள்ளது.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி (IANS)
Published : February 15, 2026 at 2:13 PM IST

மும்பை: வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற நேபாள் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியது.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 25ஆவது லீக் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் நேபாள் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி மும்பையிலுள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய நேபாள் அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் குஷால் புர்டல் ஒரு ரன்னிலும், கேப்டன் ரோஹித் பவுடல் 5 ரன்களிலும், மற்றொரு தொடக்க வீரர் ஆசிஃப் ஷேக் 11 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய தீபேந்திர சிங் ஐரி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்கும் முயற்சியில் இறங்கினர்.

ஆனால் மறுமுனையில் களமிறங்கிய ஆரிஃப் ஷேக், லோகேஷ் பாம், குல்சன் ஜா உள்ளிட்டோர் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுமுனையில் சிறப்பாக விளையாடிய தீபேந்திர சிங் ஐரி அரைசதம் கடந்தார். அதன்பின் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 58 ரன்களை எடுத்திருந்த நிலையில் தீபேந்திர சிங் ஐரியும் தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் சோம்பால் கமி 26 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் நேபாள் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 138 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் அபாரமான பந்து வீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜேசன் ஹோல்டர் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

அதன்பின் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு கேப்டன் ஷாய் ஹோப் மற்றும் பிராண்டன் கிங் ஆகியோர் தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் இருவரும் அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கிய நிலையில், பிராண்டன் கிங் 22 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து ஷாய் ஹோப்புடன் ஜோடி சேர்ந்த ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.

இதில் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். மேற்கொண்டு இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த கேப்டன் ஷாய் ஹோப் 5 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 61 ரன்களையும், ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 46 ரன்களையும் சேர்த்ததுடன் இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 91 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தனர்.

இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 15.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நேபாளை வீழ்த்தி இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் தங்களுடைய ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. மேற்கொண்டு இந்த போட்டியில் அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜேசன் ஹோல்டர் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

