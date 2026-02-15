ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: நமீபியாவை வீழ்த்தி சூப்பர் 8 கனவை தக்கவைத்த அமெரிக்கா

தனது அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலம் அமெரிக்க அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய சஞ்சய் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

அமெரிக்கா vs நமீபியா
அமெரிக்கா vs நமீபியா (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 7:39 PM IST

சென்னை: நமீபியாவுக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் அமெரிக்க அணி 31 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, சூப்பர் 8 சுற்று வாய்ப்பை தக்கவைத்துள்ளது.

அமெரிக்கா-நமீபியா அணிகளுக்கு இடையிலான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி இன்று சென்னையிலுள்ள எம்.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற அமெரிக்க அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய அந்த அணிக்கு கேப்டன் மொனாங்க் படேல் - ஷ்யான் ஜஹாங்கீர் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கிக்கு அடித்தளமிட்டனர்.

இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 68 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், ஷயான் ஜஹாங்கீர் 22 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய சைதேஜா முக்காமல்லாவும் 17 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். இதற்கிடையில் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்த மொனாங்க் படேல், 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 52 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.

அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த சஞ்சய் கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் மிலிந்த் குமார் இணை அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சஞ்சய் கிருஷ்ணமூர்த்தி அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். அதேசமயம் மிலிந்த் குமார் 28 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, இறுதிவரை களத்தில் இருந்த சஞ்சய் 4 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்களுடன் 68 ரன்களை சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் அமெரிக்க அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 199 ரன்களை குவித்தது. நமீபியா தரப்பில் வில்லியம் மைபர்க் மற்றும் கேப்டன் ஜெர்ஹார்ட் எராஸ்மஸ் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். பின்னர் 200 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நமீபியா அணிக்கு லோரன் ஸ்டீன்காம்ப் - ஜான் ஃபிரைலிங் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 54 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், ஜான் ஃபிரைலிங் 19 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஜான் நிக்கோலும் 28 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் ஜெர்ஹார்ட் எராஸ்மஸும் 6 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் ஸ்டீன்காம்புடன் ஜோடி சேர்ந்த ஜேஜே ஸ்மித் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.

இதில் ஸ்டின்காம்ப் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்திருந்த நிலையில், 5 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 58 ரன்களை சேர்த்த கையோடு விக்கெட்டை இழக்க, ஜேஜே ஸ்மித்தும் 31 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து நடையைக் கட்டினார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் ஜான் க்ரீன் 18 ரன்களை எடுத்திருந்த நிலையில் ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் முறையில் பெவிலியனுக்கு திரும்பினார்.

இதனால் நமீபியா அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 168 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. அமெரிக்க அணி தரப்பில் ஷாட்லி வான் ஷால்விக் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் அமெரிக்க அணி 31 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நமீபியாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் அமெரிக்க அணி நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் இரண்டாவது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளதுடன், சூப்பர் 8 சுற்றுக்கான வாய்ப்பையும் தக்கவைத்துள்ளது.

