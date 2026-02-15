ETV Bharat / sports

உலகக் கோப்பை வரலாற்றைத் தக்கவைக்குமா சூர்யகுமார் படை? பாகிஸ்தானுடன் இன்று மோதல்

டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை பொறுத்தவரையில் இவ்விரு அணிகளும் 8 முறை நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ள நிலையில், இந்திய அணி 7 முறையும், பாகிஸ்தான் அணி ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

இந்தியா vs பாகிஸ்தான்
இந்தியா vs பாகிஸ்தான் (IANS)
Published : February 15, 2026 at 1:13 PM IST

கொழும்பு: இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலக கோப்பை லீக் போட்டி இன்று ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் போட்டிகள் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இதில் ரசிகர்கள் பெரிதும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டி இன்று நடைபெறவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதனால் இந்த போட்டியில எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர். .

இந்திய அணி

சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடிய இரண்டு லீக் போட்டிகளிலும் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா உள்ளிட்டோர் அபாரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். அவர்களுடன் தற்சமயம் அபிஷேக் சர்மாவும் இந்த போட்டியில் விளையாடுவார் என்பது அணிக்கு கூடுதல் பலத்தை கொடுத்துள்ளது.

மறுபக்கம் அணியின் பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் வேகப்பந்து வீச்சில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோரும் சுழற்பந்து வீச்சில் வருண் சக்ரவர்த்தி, அக்ஸர் படேல் ஆகியோரும் உள்ளனர். மேலும் இன்றைய போட்டியில் குல்தீப் யாதவ் மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோரும் விளையாட வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதனால் நிச்சயம் எதிரணி வீரர்களுக்கு பெரும் சவாலை கொடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பாகிஸ்தான் அணி

மறுபக்கம் சல்மான் அலி ஆகா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணியும் நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் இதுவரை விளையாடிய இரண்டு லீக் போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இதனால் அந்த அணி இந்த போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை தக்கவைக்க கடுமையாக போராடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அணியின் பேட்டிங்கில் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், சைம் அயுப், சல்மான் அலி ஆகா, பாபர் ஆசாம், உஸ்மான் கான் ஆகியோரும் பவுலிங்கில் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி, உஸ்மான் தாரிக், அப்ரார் அஹ்மத், ஷதாப் கான் ஆகியோருடன் சைம் அயுப்பும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் நிச்சயம் சுவாரஸ்யத்திற்கு பஞ்சமிருக்காது என்பதில் சந்தேகமில்லை.

நேருக்கு நேர்

கொழும்பில் உள்ள பிரேமதாச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய அணி இதுவரை 15 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளது. அதில் இந்தியா 11 போட்டிகளில் வெற்றியையும், 4 போட்டிகளில் தோல்வியையும் சந்தித்துள்ளது. மறுபக்கம் பாகிஸ்தான் அணி இந்த மைதானத்தில் 7 போட்டிகளில் விளையாடி 4 வெற்றி, இரண்டு தோல்வியை சந்தித்துள்ளன.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை பொறுத்தவரையில் இவ்விரு அணிகளும் 8 முறை நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன. அதில் இந்திய அணி 7 முறையும், பாகிஸ்தான் அணி ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றியை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தும் என பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானம்

கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானம் பவுலர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாக திகழ்கிறது. இங்கு இதுவரை 62 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 26 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 35 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. மேலும் இந்த போட்டி இரவில் நடைபெறுவதன் காரணமாக, பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.

வானிலை அறிக்கை

போட்டி நடைபெற இருக்கும் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி கொழும்புவில் மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக இலங்கை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பில், பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி தென்கிழக்கு வங்காள விரிகுடாவில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது என்றும், இதனால் கொழும்பில் மழை பெய்யும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது. இலங்கை வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இந்த அறிவிப்பு தற்சமயம் கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேரலை தகவல்கள்

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இதில் இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா/சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், அக்ஸர் படேல், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்.

பாகிஸ்தான்: சைம் அயூப், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், சல்மான் ஆகா (கேப்டன்), பாபர் ஆசம், உஸ்மான் கான், ஷதாப் கான், முகமது நவாஸ், ஃபஹீம் அஷ்ரப், ஷஹீன் அஃப்ரிடி, உஸ்மான் தாரிக், அப்ரார் அகமது

