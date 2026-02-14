டி20 உலகக் கோப்பை 2026: நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி சூப்பர் 8-க்குள் நுழைந்தது தென்னாப்பிரிக்கா
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய மார்கோ ஜான்சன் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : February 14, 2026 at 10:40 PM IST
அஹ்மதாபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 24ஆவது லீக் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணியின் ஃபின் ஆலன் அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கிய நிலையில், மறுபக்கம் டிம் செஃபெர்ட் 13 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ரச்சின் ரவீந்திரா 13 ரன்களிலும், கிளென் பிலீப்ஸ் ஒரு ரன்னிலும் ஆட்டமிழக்க, ஃபின் ஆலனும் 31 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
அதன்பின் இணைந்த டேரில் மிட்செல் மற்றும் மார்க் சாப்மேன் இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் அரைசததை நெருங்கிய சாப்மேன் 6 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்கள் 48 ரன்களிலும், டேரில் மிட்செல் 32 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். இறுதியில் ஜேம்ஸ் நீஷம் 23 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார்.
இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 175 ரன்களை சேர்த்தது. தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய மார்கோ ஜான்சன் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு கேப்டன் ஐடன் மார்க்ரம் அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினார்.
அதேசமயம் மறுபக்கம் விளையாடிய குயின்டன் டி காக் 20 ரன்களிலும், அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ரியான் ரிக்கெல்டன் மற்றும் டெவால்ட் பிரேவிஸ் ஆகியோர் தலா 21 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழந்தனர். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுபக்கம் அபாரமாக விளையாடிய மார்க்ரம் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார்.
மேற்கொண்டு இந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஐடன் மார்க்ரம் 8 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 86 ரன்களையும், டேவிட் மில்லர் 24 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 17.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.