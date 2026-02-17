ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: யுவராஜ் சாம்ரா சாதனை சதம் வீண்; பிலீப்ஸ், ரச்சின் அதிரடியில் நியூசிலாந்து வெற்றி

டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் சதம் விளாசிய இளம் வீரர் என்ற பாகிஸ்தானின் அஹ்மத் ஷெசாதின் சாதனையை யுவராஜ் சாம்ரா முறியடித்துள்ளார்.

ரச்சின் ரவீந்திரா - கிளென் பிலீப்ஸ்
ரச்சின் ரவீந்திரா - கிளென் பிலீப்ஸ் (AP)
சென்னை: கனடா அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், சூப்பர் 8 சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 31ஆவது லீக் போட்டியில் நியூசிலாந்து மற்றும் ஸ்காட்லாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. சென்னையிலுள்ள எம்.ஏ. சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய கனடா அணிக்கு யுவராஜ் சாம்ரா மற்றும் தில்ப்ரீட் பஜ்வா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர்.

இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 116 ரன்களை சேர்த்த நிலையில், தில்ப்ரீத் 36 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய நவ்நீத் தலிவால் 10 ரன்களிலும், நிக்கோலஸ் கிர்டன் 2 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுமுனையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய யுவராஜ் சாம்ரா சதம் விளாசி மிரட்டினார்.

யுவராஜ் சாம்ரா சாதனை

இதன் மூலம் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் சதம் விளாசிய இளம் வீரர் என்ற பாகிஸ்தானின் அஹ்மத் ஷஷாதின் சாதனையை யுவராஜ் சாம்ரா முறியடித்துள்ளார். முன்னதாக அஹ்மத் ஷெசாத் தனது 22 வயதில் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சதம் விளாசியதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், யுவராஜ் சாம்ரா தன்னுடைய 19ஆவது வயதில் சதம் விளாசி புதிய வரலாறை படைத்தார்.

மிக இளம் வயதில் சதம் விளாசிய வீரர்கள் (டி20 உலகக் கோப்பையில்)

  • 19 வயது, 141 நாள்கள் - யுவராஜ் சாம்ரா (கனடா) vs நியூசிலாந்து, சென்னை, 2026*
  • 22 வயது 127நாள்கள் - அகமது ஷெசாத் (பாகிஸ்தான்) vs வங்கதேசம், மிர்பூர், 2014
  • 23 வயது 156 நாள்கள்- சுரேஷ் ரெய்னா (இந்தியா) vs தென்னாப்பிரிக்கா, க்ரோஸ் ஐலெட், 2010
  • 25 வயது 83 நாள்கள்- அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் (இங்கிலாந்து) vs இலங்கை, சட்டோகிராம், 2014
  • 25 வயது 327 நாள்கள்- கிளென் பிலிப்ஸ் (நியூசிலாந்து) vs இலங்கை, சிட்னி, 2022

இறுதியில் யுவராஜ் சாம்ரா 11 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 110 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக கனடா அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 173 ரன்களை சேர்த்தது. நியூசிலாந்து அணி மேட் ஹென்றி, ஜேக்கப் டஃபி, கைல் ஜேமிசன் மற்றும் ஜேம்ஸ் நீஷம் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.

பின்னர் 174 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு ஃபின் ஆலன் - டிம் செஃபெர்ட் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் செஃபெர்ட் 6 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 21 ரன்களில் ஃபின் ஆலனும் நடையைக் கட்டினார். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ரச்சின் ரவீந்திரா - கிளென் பிலீப்ஸ் இணை அபாரமாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

பிலீப்ஸ், ரச்சின் அபாரம்

இதில் இவரும் தங்களுடைய அரைசதங்களை பதிவு செய்ததுடன், மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 146 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர். இதில் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த கிளென் பிலீப்ஸ் 4 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 76 ரன்களையும், ரச்சின் ரவீந்திரா 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 59 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தனர்.

இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 15.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் கனடா அணியை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் நியூசிலாந்து அணி சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறியும் அசத்தியுள்ளது. இந்த போட்டியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கிளென் பிலீப்ஸ் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

