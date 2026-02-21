வலைப்பயிற்சியில் காயம் அடைந்த சிராஜ்; சூப்பர் 8-க்கு முன் பின்னடைவை சந்தித்த இந்தியா
நாளை இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும் டி20 உலகக் கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்று போட்டியில் இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்காவை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
அஹமதாபாத்: டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் சூப்பர்-8 சுற்றில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டிக்கு முன்னதாக, வலைப்பயிற்சியின் போது முகமது சிராஜ் காயமடைந்தது இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் குரூப் சுற்று போட்டிகள் முடிவடைந்து, சூப்பர் 8 போட்டிகள் இன்று முதல் தொடங்குகின்றன. கொழும்பில் இன்று நடைபெறும் முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தான் மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. அதனைத் தொடர்ந்து நாளைய தினம் இரண்டு சூப்பர் 8 போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன.
இதில் மதியம் 3 மணிக்கு நடைபெறும் ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து மற்றும் இலங்கை அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. அதனைத் தொடர்ந்து இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும் போட்டியில் இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்காவை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
Mohammad Siraj hobbles out of the nets after he gets hit by a shot from Hardik Pandya.( Revsportsz global) ❤️❤️ pic.twitter.com/69Z92RppPe— PANKAJ DAUNAWAT (@pankajmeen75939) February 20, 2026
இதில் இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் தாங்கள் விளையாடிய லீக் சுற்றின் அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்ற கையோடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கின்றன. இதனால் இதில் எந்த அணி வெற்றியை பதிவு செய்து, ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றன.
இந்த நிலையில் போட்டிக்கு முன்னதாக இந்திய அணி பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. அதன்படி, போட்டிக்கு தயாராகும் வகையில் வீரர்கள் நேற்றைய தினம் வலைபயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது இந்திய அணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி, அதிரடி பேட்டர் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு பந்துவீசி பயிற்சி மேற்கொண்டு வந்தார்.
அப்போது ஹர்திக் பாண்டியா அடித்த ஒரு பந்தானது முகமது சிராஜின் முழங்காலில் பலமாக தாக்கியது. இதனால் வலியால் அலறிய முகமது சிராஜுக்கு அணி மருத்துவர்கள் முதலுதவி அளித்தனர். பின்னர் அவர் பயிற்சியை பாதியிலேயே நிறுத்திவிட்டு களத்தை விட்டு வெளியேறினார். இதனால் அவர் இந்த போட்டியில் விளையாடுவாரா என்ற கேள்வியும் எழத்தொடங்கியுள்ளது.
முன்னதாக ஹர்ஷித் ரானா காயம் காரணமாக டி20 தொடரில் இருந்து விலகியதை அடுத்து, அவருக்கு பதிலாக முகமது சிராஜ் இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தார். இதையடுத்து நடைபெற்று வரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் முகமது சிராஜ், இதுவரை ஒரே ஒரு போட்டியில் மட்டுமே விளையாடிய நிலையில், அதில் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினார்.
பின்னர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவின் வருகை காரணமாக சிராஜிற்கு பிளேயிங் லெவனில் இடம் கிடைக்காமல் போனது. இருப்பினும் அவர் எஞ்சிய போட்டிகளில் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடிப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் இருந்த நிலையில், தற்போது அவர் காயத்தை சந்தித்துள்ளது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஒருவேளை முகமது சிராஜின் காயம் தீவிரமடையும் பட்சத்தில், அவரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளர்களாக அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இருப்பதால், சிராஜின் காயம் பெரிதளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தது என்று கணிக்கப்படுகிறது.
இந்தியா: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல் (துணை கேப்டன்), இஷான் கிஷான், ரிங்கு சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், வாஷிங்டன் சுந்தர், முகமது சிராஜ்
தென்னாப்பிரிக்கா: ஐடன் மார்க்ராம்(கேப்டன்), குயின்டன் டி காக், ரியான் ரிக்கெல்டன், டெவால்ட் பிரேவிஸ், டேவிட் மில்லர், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகாராஜ், ககிசோ ரபாடா, குவேனா மபாகா, லுங்கி இங்கிடி, ஜேசன் ஸ்மித், ஜார்ஜ் லிண்டே, கார்பின் போஷ், ஆன்ரிச் நோர்ட்ஜே.