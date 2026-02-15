டி20 உலகக் கோப்பை 2026: இஷான் கிஷன் அதிரடி அரைசதம்; பாகிஸ்தானுக்கு 176 ரன்கள் டார்கெட்
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் இந்திய வீரர் இஷான் கிஷான் 27 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்ததுடன் 77 ரன்களை சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார்.
Published : February 15, 2026 at 8:40 PM IST
கொழும்பு: பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 176 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டி இன்று நடைபெற்று வருகிறது. கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இன்றைய போட்டிக்கான அணியில் அபிஷேக் சர்மா, குல்தீப் யாதவ் சேர்க்கப்பட்டனர்.
அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு அபிஷேக் சர்மா மற்றும் இஷான் கிஷன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அபிஷேக் சர்மா 4 பந்துகளை எதிர்கொண்ட நிலையிலும் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய திலக் வர்மா ஒருபக்கம் நிதானமாக விளையாட, மறுபக்கம் இஷான் கிஷன் பவுண்டரிகளை விளாசி தள்ளினார்.
Half-Century in no time! 👊— BCCI (@BCCI) February 15, 2026
Ishan Kishan brings up his 5️⃣0️⃣ off just 27 balls!
Updates ▶️ https://t.co/IgYYH0TeR9 #TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue pic.twitter.com/0MJztCv81J
தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த இஷான் கிஷன் 27 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வந்த இஷான் கிஷன் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 10 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 77 ரன்களில் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய சூர்யகுமார் யாதவும் நிதானமாக விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தினார்.
இதில் இருவரும் இணைந்து 38 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், திலக் வர்மா 25 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஹர்திக் பாண்டியா முதல் பந்தில் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் சூர்யகுமார் யாதவுடன் ஜோடி சேர்ந்த ஷிவம் தூபேவும் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினார். இதில் சூர்யகுமார் யாதவ் 32 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
Entering into the final phase 💪#TeamIndia 154/4 after 18 overs!— BCCI (@BCCI) February 15, 2026
Updates ▶️ https://t.co/IgYYH0SH1B #T20WorldCup | #MenInBlue pic.twitter.com/RgZMdRc1Fp
அவரைத் தொடர்ந்து ஷிவம் துபே 3 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 26 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ரிங்கு சிங் ஒரு பவுண்டரி, ஒரு சிக்ஸர் என 11 ரன்களை சேர்த்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 175 ரன்களை சேர்த்தது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் சைம் அயூப் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
இதையும் படிங்க
பிளேயிங் லெவன்
இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், அக்ஸர் படேல், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, குல்தீப் யாதவ்.
பாகிஸ்தான்: சைம் அயூப், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், சல்மான் ஆகா (கேப்டன்), பாபர் ஆசம், உஸ்மான் கான், ஷதாப் கான், முகமது நவாஸ், ஃபஹீம் அஷ்ரப், ஷஹீன் அஃப்ரிடி, உஸ்மான் தாரிக், அப்ரார் அகமது