தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டி20 தொடர்: இந்திய அணி அறிவிப்பு
டெஸ்ட் தொடரை தென்னாப்பிரிக்கா அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், ஒருநாள் போட்டியை கைப்பற்ற இந்திய அணி தீவிரம் காட்டி வருகிறது.
Published : December 3, 2025 at 6:42 PM IST
மும்பை: தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி இரண்டு டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. டெஸ்ட் தொடரை தென்னாப்பிரிக்கா அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது. தொடர்ந்து தற்போது மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் இரு அணிகளும் தற்போது விளையாடி வருகின்றன.
முதல் போட்டியில் இந்திய அணி வென்ற நிலையில், இன்று இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் முதலில் களமிறங்கிய இந்திய அணி 358 ரன்கள் குவித்த நிலையில், வெற்றிக்காக தென்னாப்பிரிக்கா அணி போராடி வருகிறது.
இதனிடையே, இரு அணிகளுக்கு இடையே 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவ் தொடர்கிறார்.
தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய அணி
சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சுப்மான் கில் (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹார்திக் பாண்டியா, சிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா (விக்கெட் கீப்பர்), சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, வாஷிங்டன் சுந்தர்