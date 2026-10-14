ஐபிஎல் 2027 | மீண்டும் ஆரஞ்சு ஜெர்சியில் களமிறங்கும் 'யார்க்கர் நாயகன்' நடராஜன்!
டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியில் இருந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் டி. நடராஜன் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கும், சன்ரைசர்ஸ் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஜீஷன் அன்சாரி டெல்லி அணிக்கும் டிரேடிங் முறையில் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
Published : October 14, 2026 at 7:45 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் 2027 தொடருக்காக, டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியில் இருந்த தமிழக வேகப்பந்து வீச்சாளர் டி. நடராஜன் ரூ. 5 கோடிக்கு மீண்டும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார்.
அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 20ஆவது சீசன் குறித்த அப்டேட்கள் தினம் தினம் வெளியாகி ரசிகர்களைப் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் ஆழ்த்தி வருகின்றன. குறிப்பாக, இந்த ஆண்டு வீரர்களுக்கான ஏலமும் நடைபெறவுள்ளதால், எந்தெந்த வீரர்கள் எந்தெந்த அணிகளுக்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்படுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்து வருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதியாக, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் ஆகிய இரு அணிகளுக்கும் இடையே வீரர்களுக்கான டிரேடிங் நடைபெற்றுள்ளது. அதன்படி, இந்திய அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளரான தமிழகத்தைச் சேர்ந்த டி. நடராஜன் மீண்டும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்குத் திரும்புகிறார். அதற்கு பதிலாக, இளம் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஜீஷன் அன்சாரி டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியில் இணைய உள்ளார்.
https://t.co/oD8pFRTsod— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) October 14, 2026
நடராஜன் ஏற்கனவே 2020 முதல் 2024 வரை ஐந்து சீசன்களாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் முக்கிய வீரராகத் திகழ்ந்தவர். குறிப்பாக, அவர் யார்க்கர் பந்துகளைத் துல்லியமாக வீசி, மிகச்சிறந்த இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளராகத் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்ட இடம் ஹைதராபாத் அணிதான். கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு சீசனில் 19 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, அந்த சீசனில் ஹைதராபாத் அணியின் சார்பில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பந்துவீச்சாளர் என்ற சாதனையைப் படைத்தார். மேலும், அந்த அணி இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறவும் அவர் முக்கிய காரணமாக அமைந்தார்.
அதன்பின், கடந்த ஐபிஎல் வீரர்கள் மெகா ஏலத்தில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி இவரை ரூ. 10.75 கோடிக்கு வாங்கியிருந்தது. இருப்பினும், காயம் காரணமாக அவர் பெரிதளவில் சோபிக்கத் தவறியிருந்தார். இந்நிலையில், தற்போது நடைபெற்றுள்ள இந்த டிரேடிங்கின் மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி நடராஜனை ரூ. 5 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இதன் மூலம் அவர் மீண்டும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் ஜெர்சியில் விளையாடவுள்ளார்.
மறுபுறம், ஹைதராபாத் அணிக்காக விளையாடி வந்த 26 வயதான லெக்-ஸ்பின்னர் ஜீஷன் அன்சாரி டெல்லி அணிக்கு டிரேடிங் முறையில் மாற்றப்பட்டுள்ளார். தனது அறிமுகப் போட்டியிலேயே டெல்லி அணிக்கு எதிராக 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்திய அன்சாரி, இதுவரை 10 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 6 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார். இவரை டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி ரூ. 40 லட்சத்திற்கு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
🚨 News 🚨 T. Natarajan returns to @SunRisers, Zeeshan Ansari moves to @DelhiCapitals following a player trade between the two franchises. More details 🔽 | #TATAIPL https://t.co/1fXQ3GqWPp— IndianPremierLeague (@IPL) October 14, 2026
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இதன் மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி தங்களின் வேகப்பந்து வீச்சையும், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி தங்களின் சுழற்பந்து வீச்சையும் மேலும் பலப்படுத்தியுள்ளன. இதன் காரணமாக, எதிர்வரும் ஐபிஎல் சீசனுக்கான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் தற்போதிலிருந்தே அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.