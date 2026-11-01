சையத் முஷ்டாக் அலி 2026 | நடராஜன், வருண் சக்கரவர்த்தியுடன் களமிறங்கும் தமிழ்நாடு அணி!
சாய் கிஷோர் தலைமையிலான இந்த அணியில் வருண் சக்கரவர்த்தி, டி. நடராஜன், ஷாருக்கான் மற்றும் சாய் சுதர்சன் போன்ற முன்னணி நட்சத்திர வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 1, 2026 at 3:29 PM IST
ஹைதராபாத்: சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை டி20 தொடருக்கான 16 பேர் கொண்ட சாய் கிஷோர் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அணியை மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் அறிவித்துள்ளது
பிசிசிஐ நடத்தும் இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற உள்நாட்டு டி20 கிரிக்கெட் தொடரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பைக்கான 2026–27 சீசன் நவம்பர் 14 முதல் டிசம்பர் 6 வரை நடைபெறவுள்ளது. இதையடுத்து, தொடரில் பங்கேற்கும் அனைத்து மாநில அணிகளும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, எதிர்வரும் சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பைத் தொடரில் பங்கேற்கும் தமிழ்நாடு அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை வரலாற்றில் மூன்று முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்று, மிகவும் வெற்றிகரமான அணியாகத் திகழும் தமிழ்நாடு அணி, கடந்த சில சீசன்களாகப் பின்னடைவைச் சந்தித்தது. எனவே, இந்த முறை மீண்டும் கோப்பையைக் கைப்பற்றும் முனைப்புடன் அனுபவம் மற்றும் இளமை கலந்த ஒரு பலமான 15 பேர் கொண்ட அணியைத் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் தேர்வு செய்துள்ளது.
அந்த வகையில், இந்த அணியின் கேப்டனாக நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் சாய் கிஷோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக, இவர் ரஞ்சி கோப்பைத் தொடரிலும் தமிழ்நாடு அணியைச் சிறப்பாக வழிநடத்தி, அடுத்தடுத்து வெற்றிகளுக்கு அழைத்துச் சென்றதன் காரணமாக, தற்சமயம் சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பைத் தொடரிலும் கேப்டன் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
TN SMAT SQUAD ANNOUNCED SAI KISHORE WILL LEAD THE SIDE 💥 #SMAT #TN #csk #ipl2027 https://t.co/OwMItP2F1w— dk_drjr (@DineshK57215640) October 31, 2026
இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் வீரர்கள் ஏலத்திற்கு முன்னதாக இத்தொடர் நடைபெறுவதால், வீரர்களின் செயல்திறன் மிகவும் உற்றுநோக்கப்படுகிறது. அணியின் பலமாகச் சர்வதேச கிரிக்கெட் மற்றும் ஐபிஎல் தொடர்களில் முத்திரை பதித்த முன்னணி வீரர்கள் பலர் இடம்பெற்றுள்ளனர். குறிப்பாக, சுழற்பந்து வீச்சில் மிரட்டக்கூடிய இந்திய அணியின் மிஸ்டரி ஸ்பின்னர் வருண் சக்கரவர்த்தி மற்றும் கேப்டன் சாய் கிஷோர் ஜோடி எதிரணிகளுக்குப் பெரும் சவாலாக விளங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வேகப்பந்து வீச்சைப் பொறுத்தவரையில் 'யார்க்கர் கிங்' டி. நடராஜனுடன், இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களும் இணைந்து அணியின் பந்துவீச்சுப் பிரிவை வலுப்படுத்துகின்றனர். பேட்டிங் மற்றும் பினிஷர் வரிசையில் ஷாருக்கான் மற்றும் சாய் சுதர்சன் ஆகியோர் தூண்களாகச் செயல்படவுள்ளனர். உள்நாட்டுப் போட்டிகளில் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வரும் இளம் வீரர்களுக்கும் இந்த அணி வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
நடப்பு சீசனில் தமிழ்நாடு அணி எலைட் குரூப் பி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது. நவம்பர் 14 அன்று தொடங்கவுள்ள தனது முதல் லீக் போட்டியில் தமிழ்நாடு அணி ரயில்வேஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடவுள்ளது. இதனால், எதிர்வரும் சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பைத் தொடரில் தமிழ்நாடு அணியின் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
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தமிழ்நாடு அணி: சாய் கிஷோர் (கேப்டன்), துஷார் ரஹேஜா, அமித் சாத்விக், நாராயண் ஜெகதீசன், பி.சச்சின், ஆண்ட்ரே சித்தார்த், ரித்திக் ஈஸ்வரன், ஷாருக் கான், சன்னி சந்து, ராஜ்குமார், டி.நடராஜன், குர்ஜப்னீத் சிங், ஜி.கிஷூர், எம்.சித்தார்த், வருண் சக்ரவர்த்தி, அதிசயராஜ் டேவிட்சன்.