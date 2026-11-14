சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை 2026 | ஷாருக் கான் அதிரடி பேட்டிங்... சாய் கிஷோர் மிரட்டல் பந்துவீச்சு; ரயில்வேஸை வீழ்த்தி தமிழ்நாடு த்ரில் வெற்றி!
ஷாருக் கானின் அதிரடி பேட்டிங், சாய் கிஷோர் மற்றும் குர்ஜப்நீத் சிங் ஆகியோரின் அபார பந்துவீச்சால், சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை டி20 தொடரைத் தமிழ்நாடு அணி வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.
Published : November 14, 2026 at 5:19 PM IST
ஹைதராபாத்: சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை டி20 தொடரின் முதல் லீக் போட்டியில் ரயில்வேஸ் அணியை 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி சாய் கிஷோர் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அணி த்ரில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
இந்தியாவின் உள்நாட்டு டி20 கிரிக்கெட் தொடரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரின் நடப்பு சீசன் இன்று நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் கோலாகலமாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற எலைட் 'பி' பிரிவு அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டியில் சாய் கிஷோர் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அணி, ரயில்வேஸ் அணியை எதிர்த்துப் பலப்பரீட்சை நடத்தியது.
வலுவான தொடக்கம்
இந்தூரில் உள்ள டேலி கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ரயில்வேஸ் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த தமிழ்நாடு அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில், தொடக்க வீரர் துஷார் ரஹேஜா ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த அமித் சாத்விக் மற்றும் பாலசுப்ரமணியம் சச்சின் இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
Tamil Nadu are set to take on Railways in their opening clash of the 2026-27 Syed Mushtaq Ali Trophy. 🔥 #SMAT #TamilNaduCricket #TNCA #TNCricket https://t.co/p6yqW8KHb3— TNCA (@TNCACricket) November 14, 2026
இதில் இருவரும் இணைந்து 65 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், அமித் சாத்விக் 38 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய நாராயண் ஜெகதீசன் 5 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, பாலசுப்ரமணியம் சச்சினும் 33 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் இணைந்த முன்னாள் கேப்டன் ஷாருக் கான் மற்றும் ராஜ்குமார் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியைச் சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தனர்.
அதிரடி ஃபினிஷிங்
இதில் அதிரடியாக விளையாடிய ராஜ்குமார் ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 31 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். அதேசமயம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஷாருக் கான் 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 46 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார். இதன் மூலம் தமிழ்நாடு அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 172 ரன்களைச் சேர்த்தது.
இதையடுத்து 173 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற சவாலான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ரயில்வேஸ் அணிக்கும் தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் ஈஷான் கோயால், ஜெயந்த் லகான், கேப்டன் முகமது சைஃப், மோஹித் ரவுட், ரவி சிங் மற்றும் கிரிட்யா சிங் என அடுத்தடுத்துச் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர்.
த்ரில் வெற்றி
அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த சூபைர் அலி கான் மற்றும் தௌஃபிக் உத்தின் மொண்டல் இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியைச் சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தனர். இதில் பவுண்டரி மழை பொழிந்த உத்தின் மொண்டல் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். அதன்பின் 5 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 57 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு தௌஃபிக் உத்தின் மொண்டல் தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.
Tamil Nadu Won by 6 Run(s) #RLWvTN #SMAT #Elite Scorecard:https://t.co/d2RlvYdc2W— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 14, 2026
இதனால் ரயில்வேஸ் அணி வெற்றிக்குக் கடைசி இரண்டு ஓவர்களில் 14 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை ஏற்பட்டது. அப்போது இன்னிங்ஸின் 19ஆவது ஓவரை வீசிய தமிழ்நாடு அணி கேப்டன் சாய் கிஷோர், அந்த ஓவரில் 3 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்து ரயில்வேஸ் அணியின் நம்பிக்கையாக இருந்த சூபைர் அலி கானின் விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினார். இதனால் ரயில்வேஸ் அணி வெற்றிக்குக் கடைசி ஓவரில் 11 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை ஏற்பட்டது.
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இறுதியில் ரயில்வேஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 166 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது. தமிழ்நாடு அணி தரப்பில் அபாரமாகப் பந்துவீசிய அதிசயராஜ் டேவிட்சன் 3 விக்கெட்டுகளையும், வருண் சக்ரவர்த்தி 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் தமிழ்நாடு அணி 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ரயில்வேஸ் அணியை வீழ்த்தியதுடன், நடப்பு சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.