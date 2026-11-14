சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை 2026 | மீண்டும் ஃபார்முக்கு திரும்பிய சூர்யகுமார் யாதவ்; மும்பை அபார வெற்றி!
ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில், மும்பை அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 15 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
Published : November 14, 2026 at 12:35 PM IST
ஹைதராபாத்: சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை 2026 தொடரின் இன்றைய எலைட் 'டி' பிரிவு ஆட்டத்தில், கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவின் அதிரடி ஆட்டத்தால் மும்பை அணி ஹைதராபாத் அணியை 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்தியாவின் உள்ளூர் டி20 கிரிக்கெட் தொடரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரின் நடப்பு சீசன் இன்று நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் கோலாகலமாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற எலைட் 'டி' பிரிவு அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் லீக் போட்டியில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான மும்பை அணி, ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொண்டது.
கொல்கத்தாவில் உள்ள ஜாதவ்பூர் பல்கலைக்கழக மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஹைதராபாத் அணிக்குத் தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் தொடக்க வீரர்கள் அமன் ராவ் 16 ரன்களிலும், தன்மய் அகர்வால் 9 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
அதன்பின் களமிறங்கிய நட்சத்திர வீரர் அபிராத் ரெட்டி 35 ரன்களையும், கொடிமெலா ஹெமதேஜா 25 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் கேப்டன் சமா மிலிந்த் 22 ரன்களைச் சேர்த்ததைத் தவிர மற்ற வீரர்கள் சோபிக்கத் தவறினர். இதனால் ஹைதராபாத் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 172 ரன்கள் எடுத்தது. மும்பை அணி தரப்பில் மேக்ஸ்வெல் சுவாமிநாதன் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
Fifty from just 15 balls in Syed Mushtaq Ali against Hyderabad as a Captain of Mumbai. SuryaKumar Yadav making strong statement for his comeback. https://t.co/lhlFD8FdzQ— MI Fans Army™ (@MIFansArmy) November 14, 2026
இதையடுத்து 173 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கிக் களமிறங்கிய மும்பை அணிக்கு அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி மற்றும் ஹர்திக் தாமோர் இணை சிறப்பான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் ரகுவன்ஷி 27 ரன்களுக்கும், ஹர்திக் 22 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழந்தனர். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த முஷீர் கான் மற்றும் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
இதில் பவுண்டரி மழை பொழிந்த சூர்யகுமார் யாதவ் வெறும் 15 பந்துகளில் அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து எதிரணி பவுலர்களைப் பந்தாடினார். அவருக்குத் துணையாக விளையாடிய முஷீர் கானும் அரைசதம் கடக்க மும்பை அணியின் வெற்றியும் உறுதியானது. இதில் முஷீர் கான் 24 பந்துகளில் 6 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 51 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் சூர்யகுமார் 6 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்களுடன் 60 ரன்களைக் குவித்தார்.
இறுதியில் நட்சத்திர வீரர் ஷிவம் தூபே தனது பங்கிற்கு 2 சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்டதுடன் மும்பை அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் மும்பை அணி வெறும் 13.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஹைதராபாத் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியையும் பதிவு செய்தது.
Syed Mushtaq Ali Trophy: Suryakumar Yadav Smashed 60* (21) While Chasing 173 against Hyderabad 🔥🔥 https://t.co/TyMmyzdMCS— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) November 14, 2026
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குறிப்பாக நடந்து முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணியை வழிநடத்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்று தந்த சூர்யகுமார் யாதவ், மோசமான ஃபார்ம் காரணமாக இந்திய அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். இதனால் அவர் மீண்டும் இந்திய அணியில் இடம் பிடிப்பாரா என்ற கேள்விகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்த நிலையில், அவருடைய இந்த இன்னிங்ஸ் ரசிகர்களுக்குப் புதிய உற்சாகத்தைக் கொடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.