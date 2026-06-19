ஃபிஃபா உலக கோப்பை: முதல் அணியாக 'நாக் அவுட்' சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது மெக்சிகோ
சுவிட்சர்லாந்து, போஸ்னியா ஹெர்சகோவினா அணிகள் மோதிய போட்டியில் 74-வது நிமிடத்திற்கு பிறகு 5 கோல்கள் அடிக்கப்பட்டன.
Published : June 19, 2026 at 11:16 AM IST
ஹைதராபாத்: தென் கொரியா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வெற்றி பெற்று நாக் அவுட் சுற்றுக்கு மெக்சிிகோ அணி தகுதி பெற்றுள்ளது
நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்ற மெக்சிகோ
மெக்சிகோவில் நடைபெற்ற A பிரிவு போட்டியில் மெக்சிகோ, தென் கொரியா அணிகள் மோதின. இரு அணிகளும் முதல் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், இந்த போட்டியிலும் வென்று நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெறும் முனைப்பில் களமிறங்கின. ஆரம்பம் முதல் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்கும் முயற்சிகள் வீணானது. முதல் பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்காத நிலையில், 49-வது நிமிடத்தில் மெக்சிகோ அணியின் லுயிஸ் ரொமொ முதல் கோலை பதிவு செய்தார்.
இதனையடுத்து தென் கொரியா அணி பதிலடி கொடுக்கும் முயற்சியில் தாக்குதல் ஆட்டத்தை தொடங்கியது. ஆனால் போட்டியின் கடைசி வரை தென் கொரியா அணி கோல் அடிக்கவில்லை. இதன் மூலம் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் மெக்சிகோ அணி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் A பிரிவில் 6 புள்ளிகள் பெற்று தொடரில் முதல் அணியாக நாக் அவுட் சுற்றுக்கு (round 32) தகுதி பெற்றது.
An update on how Group A and B are looking! 👊#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026
சுவிட்சர்லாந்து அணி கோல் மழை
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடைபெற்ற B பிரிவு போட்டியில் சுவிட்சர்லாந்து, போஸ்னியா ஹெர்சகோவினா அணிகள் மோதின. இரு அணிகளும் தங்களது போட்டியை டிரா செய்த நிலையில், இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் முனைப்பில் களமிறங்கின. போட்டி தொடங்கியது முதல் கோல் அடிப்பதில் தீவிரம் காட்டின. ஆனல் இரு அணிகளது முயற்சியும் தோல்வி அடைந்தன. 58-வது நிமிடத்தில் போஸ்னியா அணியின் அமர் டெடிக், 60-வது நிமிடத்தில் எடின் செகோ ஆகியோருக்கு எல்லோ கார்டு (yellow card) வழங்கப்பட்டது.
அதே போல் 64-வது நிமிடத்தில் சுவிட்சர்லாந்து அணியின் நைஸ் எல்வெடிக்கு எல்லோ கார்டு வழங்கப்பட்டது. போட்டி டிராவில் முடியும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 74-வது நிமிடங்களுக்கு மேல் சுவிட்சர்லாந்து அணி கோல் மழை பொழிந்தது. ஜொஹன் மன்சாம்பி அணிக்காக முதல் கோலை அடித்தார். பின்னர் 83-வது நிமிடத்தில் அந்த அணியின் ருபென் வர்கஸ் கோல் போஸ்டின் வலது கார்னரில் இரண்டாவது கோலை பதிவு செய்தார். தொடர்ந்து ஜொஹன் மன்சாம்பி 89வது நிமிடத்தில் மீண்டும் 3-வது கோலை பதிவு செய்தார்.
போஸ்னியா அணி செய்வதறியாது திகைத்த நிலையில், கூதல் நேரத்தில் 92-வது நிமிடத்தில் போஸ்னியா அணியின் எர்மின் மமிக் அணிக்காக முதல் கோலை அடித்தார். தொடர்ந்து மீண்டும் கோல் அடிக்க போஸ்னிய அணி முனைப்பு காட்டிய நிலையில், சுவிட்சர்லாந்து வீரர் கிரானிட் சஹாகா பெனால்டி கிக் மூலம் 4-வது கோலை அடித்தார்.
Success for Switzerland! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
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இதன் மூலம் சுவிட்சர்லாந்து அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த போட்டியில் 74-வது நிமிடத்திற்கு பிறகு கோல்களும் அடிக்கப்பட்டன. இதன் மூலம், உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 74-வது நிமிடத்திற்கு அனைத்து கோல்களும் அடிக்கப்பட்டது இது முதல் முறை என்ற வித்தியாசமான சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது.