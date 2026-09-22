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சிஎஸ்கே-வில் இணைந்த இந்தியாவின் 'ஸ்விங் மாஸ்டர்' - யார் இந்த ஜாகீர் கான்?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளராக இந்திய அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜாகீர் கான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஜாகீர் கான் (கோப்புப்படம்)
ஜாகீர் கான் (கோப்புப்படம்) (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 12:52 PM IST

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ஐபிஎல் தொடரின் மிக வெற்றிகரமான அணிகளில் ஒன்றான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (சிஎஸ்கே), தனது வரலாற்றில் ஒரு மிக முக்கியமான புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. கடந்த 16 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அணியின் முதுகெலும்பாகவும், ஐந்து முறை சாம்பியன் பட்டம் வெல்லக் காரணமாகவும் இருந்த தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங், கடந்த சீசன் முடிந்த கையோடு தனது பதவியிலிருந்து விலகினார்.

ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் வதந்திகளும்

இதையடுத்து, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அடுத்த தலைமை பயிற்சியாளர் யார் என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தது. குறிப்பாக, சிஎஸ்கே-வின் அடுத்த தலைமை பயிற்சியாளராக ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், ஈயான் மோர்கன், அபினவ் முகுந்த், பிரெண்டன் மெக்கல்லம் எனப் பல்வேறு பெயர்கள் பரிசீலனையில் இருந்ததாக அவ்வப்போது தகவல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களைக் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியது.

அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

இந்நிலையில், ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தும் வகையில், இந்திய அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜாகீர் கான் சிஎஸ்கே அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக அதிகாரப்பூர்வமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். வரவிருக்கும் ஐபிஎல் 2027 சீசனில் இருந்து அவர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் தனது புதிய பொறுப்பை ஏற்கவுள்ளார்.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியைப் பொறுத்தவரையில், எப்போதும் பெரிய அளவில் மாற்றங்களை விரும்பாத ஒரு நிதானமான அணுகுமுறையைக் கடைப்பிடிக்கும் அணியாகவே இருந்துள்ளது. அதற்குச் சிறந்த உதாரணமாக தோனி - பிளெமிங் கூட்டணியைக் கூறலாம். ஏனெனில், கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இவர்களின் கூட்டுத் தலைமையின் கீழ் மட்டுமே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பல்வேறு மாபெரும் சாதனைகளைப் படைத்திருந்தது.

தோனியின் பரிந்துரை

இத்தகைய சூழ்நிலையில்தான், பிளெமிங்கின் விலகல் சிஎஸ்கே அணிக்கு ஒரு பெரிய வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்தியது. அந்த இடத்தை நிரப்ப தகுதியான ஒரு ஆளுமையைச் சென்னை நிர்வாகம் தேடிக்கொண்டிருந்தபோதுதான், அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக ஜாகீர் கான் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். சென்னை அணியின் இந்த அதிரடி முடிவுக்கு மகேந்திர சிங் தோனியின் பரிந்துரைதான் முதன்மைக் காரணம் என்று அணியின் சிஇஓ காசி விஸ்வநாதன் கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து பேசிய காசி விஸ்வநாதன், "ஜாகீர் கான் ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த பந்துவீச்சாளர். அவர் பல ஆண்டுகளாகப் பல இளம் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்குச் சிறந்த வழிகாட்டியாக இருந்துள்ளார். மேலும் அவர் விளையாடிய காலத்தில் இந்திய அணியின் வெற்றிகளுக்கு முதன்மை வீரராகப் பங்காற்றியவர் அவர். அவரை சிஎஸ்கேவிற்கு வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.

கடந்த சில மாதங்களாக அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் தேர்வுக்கு பல்வேறு நபர்களுடன் ஆலோசித்தோம். ஆனால், ஜாகீர் கானைப் பயிற்சியாளராக நியமிக்கலாம் என்ற ஆலோசனையை எம்.எஸ். தோனிதான் முன்வைத்தார். அவருடைய முடிவை அணியின் கேப்டனும் உரிமையாளரும் ஏற்றுக்கொண்டதை அடுத்தே, இந்தத் தேர்வை நாங்கள் இறுதி செய்தோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

ஜாகீர் கான் நெகிழ்ச்சி

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டது குறித்து பேசிய ஜாகீர் கான், "ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே மிகவும் வெற்றிகரமான அணிகளில் ஒன்றான சிஎஸ்கே-வின் ஒரு பகுதியாக இருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. ஒரு கிரிக்கெட் வீரராக, களத்தில் சிஎஸ்கே அணியை நான் பலமுறை எதிர்கொண்டுள்ளேன். அந்தப் போட்டிகளை நான் எப்போதும் மிகவும் ரசித்திருக்கிறேன்.

குறிப்பாக, சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சென்னை அணியின் தீவிர ரசிகர்கள் உருவாக்கும் உற்சாகமான சூழல், இந்த அனுபவத்தை இன்னும் சிறப்பானதாக மாற்றும். இத்தகைய சிறப்பான வரலாற்றைக் கொண்ட ஒரு அணியுடன் இணைந்து புதிய பயணத்தைத் தொடங்க ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய அணியில் தோனியின் கேப்டன்சியின் கீழ் நீண்ட காலம் விளையாடியவர் ஜாகீர் கான். குறிப்பாக, 2011 உலகக்கோப்பை வெற்றியில் தோனியின் முதன்மை வேகப்பந்து வீச்சாளராகவும் இருந்தார். இதனால், தோனி - ஜாகீர் கான் கூட்டணி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை மீண்டும் சாம்பியன் பட்டத்தை நோக்கி அழைத்துச் செல்லுமா என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது.

யார் இந்த ஜாகீர் கான்?

இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிகச்சிறந்த இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளராக அறியப்படுபவர் ஜாகீர் கான். தனது அபாரமான ஸ்விங் பந்துவீச்சு திறமையால் எதிரணி பேட்டர்களை நிலைகுலையச் செய்வதால், இவருக்கு 'இந்தியாவின் ஸ்விங் மாஸ்டர்' என்ற புனைப்பெயரும் உண்டு. இந்திய அணிக்காக 2000ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ஜாகீர் கான், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 600க்கும் மேற்பட்ட விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி சாதனை படைத்துள்ளார்.

பந்தைப் ரிவர்ஸ் ஸ்விங் செய்வதிலும், யார்க்கர் வீசுவதிலும் வல்லவரான ஜாகீர் கான், ஐபிஎல் தொடரில் டெல்லி டெர்டெவில்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் ஆகிய அணிகளுக்காகவும் விளையாடியுள்ளார். இதுவரை 100 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர் 102 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளார்.

சிஎஸ்கேவின் அடுத்தகட்ட நகர்வு

பின்னர் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டுடன் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவதிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற ஜாகீர் கான், அடுத்த சீசனிலேயே மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கிரிக்கெட் செயல்பாட்டு இயக்குநராகப் பொறுப்பேற்றார். அதன்பின், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இருந்து விலகிய அவர், அண்மையில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் ஆலோசகராகவும் பணியாற்றி, சிறந்த நிர்வாக மற்றும் பயிற்சியாளர் அனுபவத்தைப் பெற்றுள்ளார். இந்த அனுபவம் சிஎஸ்கே அணியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல உதவும் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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ஐபிஎல் 2027 சீசனுக்கு முன்னதாக மெகா ஏலம் நடைபெறவுள்ள சூழலில், புதிய அணியை உருவாக்குவதிலும், புதிய வியூகங்களை வகுப்பதிலும் ஜாகீர் கானுக்குப் பெரும் சவால் காத்திருக்கிறது. ஸ்டீபன் பிளெமிங் விட்டுச் சென்ற மாபெரும் சகாப்தத்தைத் தக்கவைப்பதுடன், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை மீண்டும் சாம்பியன் சிம்மாசனத்தில் அமர வைப்பாரா ஜாகீர் கான் என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

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