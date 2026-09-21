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சுஸுகி கோப்பை 2026 | சர்வதேச டி20 போட்டியில் முதல் முறையாக மோதும் இந்தியா - ஜப்பான்; வெற்றி யாருக்கு?

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இரு நாட்டு ஆடவர் அணிகளும் நேருக்கு நேர் மோதுவது இதுவே முதல் முறை என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

இந்தியா vs ஜப்பான்
இந்தியா vs ஜப்பான் (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 3:08 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்தியா - ஜப்பான் தூதரக உறவின் 75ஆவது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு, இரு நாட்டு ஆடவர் கிரிக்கெட் அணிகளும் பங்கேற்கும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சர்வதேச டி20 போட்டி நாளை நடைபெறவுள்ளது.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 தொடங்குவதற்கு முன்னதாக, இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் ஆடவர் கிரிக்கெட் அணிகளுக்கு இடையிலான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஒரே ஒரு டி20 சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டி நாளை (செப்டம்பர் 22) ஜப்பானில் உள்ள சானோ மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான 75 ஆண்டுகால தூதரக நட்புறவைக் கொண்டாடும் விதமாக இரு நாட்டு பிரதமர்களின் "ஸ்போர்ட் 75" (Sport 75) கூட்டு முயற்சியின் கீழ் இந்த சிறப்புப் போட்டிக்கு 'சுஸுகி கோப்பை' எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இந்திய அணி

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே ஆகியோருடன் இளம் அதிரடி வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷியும் பேட்டிங்கிஉல் அணிக்கு வலு சேர்க்கிறார். மறுபக்கம் அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், ரவி பிஷ்னோய், அக்ஸர் படேல் என உலகத்தரம் வாய்ந்த வீரர்கள் இந்த அணியில் இருப்பது கூடுதல் பலமாக உள்ளது.

மேற்கொண்டு சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியதுடன், ஆப்கானிஸ்தானை ஒயிட்வாஷ் செய்தும் அசத்தியது. தற்சமயம் ஆசிய பதக்கத்தை தக்கவைக்கும் முனைப்பில் விளையாடும் இந்திய அணிக்கு, இந்த போட்டி ஒரு சிறந்த பயிற்சியாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

ஜப்பான் அணி

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் வளர்ந்து வரும் அணியாக ஜப்பான் உள்ளது. தற்போது ஐசிசி டி20 தரவரிசையில் 41ஆவது இடத்தில் உள்ள ஜப்பான் அணியை, கேண்டல் காடோவகி-பிளெமிங் வழிநடத்துகிறார். சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் ஜப்பான் அணிக்காக அதிக ரன்கள் மற்றும் சதமடித்த அனுபவம் இவருக்கு உண்டு. இவருடன் லக்லான் யமமோட்டோ-லேக், இப்ராஹிம் தகாஹஷி ஆகியோரும் அணியின் சிறந்த பேட்டர்களாக அறியப்படுகின்றனர்.

ஜப்பான் அணியின் பந்துவீச்சுத் துறை பெரும்பாலும் சுழற்பந்து வீச்சையே நம்பியுள்ளது. குறிப்பாக லெக் ஸ்பின்னர் ஷின் தனியாமா மிடில் ஓவர்களில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தும் முக்கிய வீரராக திகழ்கிறார். வேகப்பந்து வீச்சில் சார்லீ ஹாரா ஹின்ஸ் ஆகியோரும் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளனர். இதனால் இந்த போட்டியில் ஜப்பான் அணி எவ்வாறு செயல்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இரு நாட்டு ஆடவர் அணிகளும் நேருக்கு நேர் மோதுவது இதுவே முதல் முறையாகும். இதனால் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று சாதனை படைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

நேரலை விவரங்கள்

இந்தியா - ஜப்பான் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டி20 போட்டியானது இந்திய நேரப்ப்டி காலை 9.30 மணிக்கு போட்டி தொடங்க உள்ளது. இந்த போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சியில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம. அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஃபேன்கோட் தளத்தில் இந்த போட்டியைக் காண முடியும்.

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உத்தேச லெவன்

ஜப்பான் உத்தேச லெவன்: கெண்டல் ஃபிளெமிங் (கேப்டன்), ஷிராய் பாட்மோர், அலெஸ்டர் பிளெமிங், பெஞ்சமின் இடோ டேவிஸ், இப்ராஹிம் தகாஹஷி, வதாரு மியாச்சி, டெக்லான் சுஸுகி, ஷோமா ஸ்லேட்டர், மகோடோ தனியாமா, கோஹேய் குபோடா, சார்லி ஹாரா-ஹின்ஸ்.

இந்திய உத்தேச லெவன்: சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா / வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் படேல், ரவி பிஷ்னோய், அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.

TAGGED:

SUZUKI CUP 2026
சுஸுகி கோப்பை 2026
இந்தியா VS ஜப்பான்
ஸ்போர்ட் 75
INDIA VS JAPAN

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