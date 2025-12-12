ETV Bharat / sports

அண்டர்19 ஆசிய கோப்பை: சதமடித்து மிரட்டிய 'பாஸ் பேபி' சூர்யவன்ஷி- 433 ரன்களை குவித்தது இந்தியா

அண்டர்19 ஆசிய கோப்பை தொடரின் முதல் லீக் போட்டியிலேயே இந்திய வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி சதம் விளாசி மிரட்டியுள்ளார்.

வைபவ் சூர்யவன்ஷி (கோப்புப்படம்)
வைபவ் சூர்யவன்ஷி (கோப்புப்படம்) (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 12, 2025 at 2:35 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐக்கிய அரபு அமீர அணிக்கு எதிரான அண்டர்19 ஆசிய கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 434 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.

ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் சார்பில் அண்டர்19 வீரர்களுக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இன்று தொடங்கியது. இதில் இன்று தொடங்கிய முதல் லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா யு19 மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் யு19 அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஐக்கிய அரபு அமீரக அணி பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

இதையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய யு19 அணிக்கு கேப்டன் ஆயுஷ் மாத்ரே - வைபவ் சூர்யவன்ஷி இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி வழக்கம் போல் அதிரடியில் மிரட்டிய நிலையில், மறுபக்கம் ஆயுஷ் மாத்ரே 4 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். பின்னர் சூர்யவன்ஷியுடன் ஜோடி சேர்ந்த ஆரோன் ஜோன்ஸும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த அணியின் ஸ்கோரும் சீரான வேகத்தில் உயர்ந்தது.

இன்றைய ஆட்டத்திலும் தனது சுயரூபத்தை வெளிப்படுத்திய சூர்யவன்ஷி 56 பந்துகளில் சதத்தை விளாசி மிரட்டினார். அவருக்கு துணையாக விளையாடிய ஆரோன் ஜோன்ஸும் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். இருவரும் இணைந்து இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 212 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர். இதில் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆரோன் ஜோன்ஸ் 69 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

மேற்கொண்டு இரட்டை சதத்தை நெருங்கிய வைபவ் சூர்யவன்ஷியும் 9 பவுண்டரிகள், 14 சிக்ஸர்கள் என 171 ரன்களைக் குவித்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் இணைந்த வியான் மல்ஹோத்ரா - வேதந்த் திரிவேதி இணையும் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் வியான் மல்ஹோத்ரா அரைசதம் கடந்தும் அசத்தினார்.

அதேசமயம் வேதந்த் திரிவேதி 38 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அரைசதம் கடந்து விளையாடி வந்த வியான் மல்ஹோத்ராவும் 7 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 69 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இறுதியில் கனிஷ்க் சௌகான் ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்களுடன் 28 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, இறுதிவரை களத்தில் இருந்த அபிக்யான் குண்டு 3 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 32 ரன்களைச் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் இந்திய அண்டர்19 அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 433 ரன்களைக் குவித்தது. ஐக்கிய அரபு அமீரக அண்டர்19 அணி தரப்பில் யக் சர்மா மற்றும் உதீஷ் சூரி ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். இதனையடுத்து 434 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி யுஏஇ அணி விளையாடவுள்ளது.

