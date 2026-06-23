அயர்லாந்து, இங்கிலாந்து தொடர்களில் இருந்து விலகிய இரு நட்சத்திர வீரர்கள்; மாற்று வீரர் அறிவிப்பு
அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து டி20 தொடர்களில் இருந்து காயம் காரணமாக விலகிய நிதிஷ் குமார் ரெட்டிக்கு பதிலாக, மும்பையைச் சேர்ந்த இளம் ஆல்-ரவுண்டர் சூர்யன்ஷ் ஷெட்கே இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : June 23, 2026 at 3:27 PM IST
ஹைதராபாத்: எதிர்வரும் அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து டி20 தொடர்களில் இருந்து காயம் காரணமாக இந்திய ஆல்-ரவுண்டர் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி மற்றும் சுழற்பந்து வீச்சாளர் வருண் சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் விலகியுள்ளனர்.
இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணி இம்மாத இறுதியில் அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளது. இதில் அயர்லாந்து அணிக்கு எதிராக இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும், இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக 5 டி20 போட்டிகள் மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரிலும் இந்திய அணி விளையாடவுள்ளது. இந்தத் தொடர்களுக்கான இந்திய அணியையும் பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்தது.
குறிப்பாக, கடந்த டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இந்திய அணியை வழிநடத்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்று கொடுத்த சூர்யகுமார் யாதவ், சமீபத்திய ஃபார்ம் காரணமாக டி20 அணியில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் காரணமாக, இந்திய டி20 அணியின் புதிய கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம், ஐபிஎல் தொடரில் அதிரடியாக விளையாடி கவனம் ஈர்த்த இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கும் முதல்முறையாக இந்திய டி20 அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இத்தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக இந்திய அணிக்கு மேலும் ஒரு பலத்த பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. காயம் காரணமாக ஆல்-ரவுண்டர் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து டி20 தொடர்களில் இருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளார். முன்னதாக, ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின் போது நிதிஷ் குமார் ரெட்டிக்கு காயம் ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து, அவர் காயத்திற்காக சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார்.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) June 23, 2026
Suryansh Shedge replaces injured Nitish Kumar Reddy in #TeamIndia's squads for Ireland and England series.
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நிதிஷ் குமார் ரெட்டியின் இந்தத் திடீர் விலகல் இந்திய அணிக்குப் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், அவருக்குப் பதிலாக மும்பையைச் சேர்ந்த ஆல்-ரவுண்டர் சூர்யன்ஷ் ஷெட்கேவிற்கு இந்திய டி20 அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, இலங்கையில் நடைபெற்ற முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரில் இந்திய ஏ அணிக்காக சூர்யன்ஷ் ஷெட்கே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்.
குறிப்பாக, இத்தொடரில் அவர் விளையாடிய 5 போட்டிகளில் 147 ரன்களைக் குவித்ததுடன், 6.04 என்ற சிறந்த எகானமியில் பந்துவீசியும் அசத்தியுள்ளார். இதுதவிர, மும்பை அணிக்காக இந்தியாவின் உள்நாட்டு டி20 கிரிக்கெட் தொடரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பையிலும் அவர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இதனால், அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து டி20 தொடரில் சூர்யன்ஷ் ஷெட்கே சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமாகும் வாய்ப்பைப் பெறுவார் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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முன்னதாக, அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து டி20 தொடர்களுக்கான இந்திய அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்த தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் வருண் சக்கரவர்த்தி, காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக இந்தத் தொடர்களில் இருந்து விலகியுள்ளார். இருப்பினும், அவருக்கான மாற்று வீரரை பிசிசிஐ இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்திய டி20 அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷா கிஷன், ஷிவம் துபே, திலக் வர்மா, சூர்யன்ஷ் ஷெட்கே*, அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், முகமது சிராஜ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ், வைபவ் சூரியவன்ஷி.