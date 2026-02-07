டி20 உலகக் கோப்பை 2026: சூர்யகுமார் யாதவ் அதிரடியில் சவாலான இலக்கை நிர்ணயித்தது இந்தியா
இந்திய அணி வீரர்கள் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையிலும், அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் அரைசதம் கடந்து அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டார்.
மும்பை: அமெரிக்க அணிக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 162 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 10ஆவது சீசன் இன்று தொடங்கிய நிலையில், லீக் போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் மூன்றாவது லீக் போட்டியில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இந்தியா மற்றும் அமெரிக்க அணிகள் மோதின. மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸை வென்ற அமெரிக்க அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
இதனையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு இஷான் கிஷன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இந்த போட்டியில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அபிஷேக் சர்மா முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய திலக் வர்மாவும் இஷான் கிஷனுடன் இணைந்து அதிரடியாக விளையாடினார். இதன் மூலம் அணியின் ஸ்கோரும் மளமளவென உயர்ந்தது.
பின் ஒரு பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்கள் என 20 ரன்களை எடுத்த நிலையில் இஷான் கிஷன் விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 25 ரன்களை சேர்த்த கையோடு திலக் வர்மாவும், ரன்கள் ஏதுமின்றி ஷிவம் தூபேவும் என அடுத்தடுத்து ஷாட்லி வான் ஷால்க்விக் பந்துவீச்சில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய ரிங்கு சிங் 6 ரன்களுக்கும், ஹர்திக் பாண்டியா 2 ரன்களுக்கும், அக்ஸர் படேல் 14 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுமுனையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். மேற்கொண்டு இந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சூர்யகுமார் யாதவ் 10 பவுண்டரிகள் மற்றும் 4 சிக்ஸர்கள் என 83 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு தேவையான ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார்.
இதன் மூலம் இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 161 ரன்களை சேர்த்தது. அமெரிக்க அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஷாட்லி வான் ஷால்விக் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஹர்மீத் சிங் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதனையடுத்து 162 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி அமெரிக்க அணி விளையாடவுள்ளது.
பிளேயிங் லெவன்
இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், அக்ஸர் படேல், வருண் சக்ரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், அர்ஷ்தீப் சிங்.
அமெரிக்கா: ஆண்ட்ரீஸ் கஸ், சைதேஜா முக்காமல்லா, மோனாங்க் படேல்(கேப்டன்), மிலிந்த் குமார், சஞ்சய் கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஷுபம் ரஞ்சனே, ஹர்மீத் சிங், முகமது மொஹ்சின், ஷாட்லி வான் ஷால்க்விக், அலி கான், சவுரப் நேத்ரவல்கர்.