ETV Bharat / sports

டாஸ் வென்று பவுலிங் தேர்வு செய்த சூர்யா: பதிலடி கொடுக்குமா தென்னாப்பிரிக்கா?

தென்னாப்பிரிக்க அணியில் ரீஸா ஹென்றிக்ஸ், ஜார்ஜ் லிண்டே மற்றும் ஓட்னியல் பார்ட்மேன் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளானர்.

இந்திய அணி
இந்திய அணி (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 6:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சண்டிகர்: மகாராஜா யாதவிந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி தற்சமயம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் கட்டாக்கில் நடைபெற்ற முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 101 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் டி20 தொடரிலும் 1-0 என்ற கணக்கில் இந்திய அணி முன்னிலை வகிக்கிறது.

இந்த நிலையில், இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி இன்றைய சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவிந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸை வென்றுள்ள இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்து தென்னாப்பிரிக்க அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்துள்ளார்.

இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் எந்த மாற்றங்களும் செய்யப்படாத நிலையில், தென்னாப்பிரிக்க பிளேயிங் லெவனில் ரீஸா ஹென்றிக்ஸ், ஜார்ஜ் லிண்டே மற்றும் ஓட்னியல் பார்ட்மேன் ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளானர். ஏற்கெனவே முந்தைய ஆட்டத்தில் தோல்வியடைந்த தென்னாப்பிரிக்க அணி, இப்போட்டியில் பதிலடி கொடுக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

பிளேயிங் லெவன்

இந்தியா: ஷுப்மன் கில், அபிஷேக் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் துபே, ஜித்தேஷ் சர்மா, அக்ஸர் படேல், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங்.

தென்னாப்பிரிக்கா: ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ், குயின்டன் டி காக், ஐடன் மார்க்ரம்(கேப்டன்), டெவால்ட் பிரீவிஸ், டேவிட் மில்லர், டோனோவன் ஃபெரீரா, ஜார்ஜ் லிண்டே, மார்கோ ஜான்சன், லூதோ சிபம்லா, லுங்கி இங்கிடி, ஒட்னியல் பார்ட்மேன்

மகாராஜா யாதவிந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்

சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவிந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இதுவரை எந்தவொரு சர்வதே சடி20 போட்டிகளும் நடைபெற்றதில்லை. அதேசமயம் இங்கு நடைபெற்ற இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளின் அடிப்படையில் இது பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் இங்கு பனியின் தாக்கும் இருக்கும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 32 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 18 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 13போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.

மேலும் இந்தியாவில் இவ்விரு அணிகளும் 13முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் இரு அணிகளும் தலா 6 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர். மேலும் ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க:

  1. ஹைதராபாத்தில் மெஸ்ஸி: புகைப்படம் எடுக்க ரூ.10 லட்சம் கட்டணம்
  2. ஐசிசி யு19 உலகக் கோப்பை: ஆஸ்திரேலிய அணியில் இந்திய வம்சாவளி வீரர்களுக்கு இடம்

நேரலை தகவல்கள்

இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையேயான இந்த தொடரை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும்.

TAGGED:

IND VS SA 2ND T20I TOSS
IND VS SA LIVE UPDATE
IND VS SA PLAYING XI
இந்தியா VS தென்னாப்பிரிக்கா
IND VS SA PLAYING XI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.