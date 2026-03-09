டி20 உலகக்கோப்பை வெற்றிக்கு பின் இந்திய கேப்டன், பயிற்சியாளர் பேசியது என்ன?
தன்னை ஒரு 'கேப்டன்' என்று அழைப்பதை விரும்பவில்லை என்றும், மாறாக ஒரு 'தலைவன்' என்று அழைக்க வேண்டும் என்றும் இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் கூறியுள்ளார்.
Published : March 9, 2026 at 2:56 PM IST
அஹ்மதாபாத்: நிதானமாக விளையாடி 170 ரன்கள் எடுப்பதைவிட, அதிரடியாக ஆடி 110 ரன்களுக்கே ஆல்-அவுட் ஆவதையே நான் விரும்புகிறேன் என்று இந்திய அணி பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக்கோப்பை 2026 தொடரில் இந்திய அணி மகுடம் சூடியதன் பின்னணியில், இரு வேறு துருவங்களாகக் கருதப்பட்ட கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் ஆகியோரின் அபாரமான கூட்டணி முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளது. இவர்களது ஒருங்கிணைந்த சிந்தனை, இந்திய கிரிக்கெட்டில் 'அச்சமற்ற ஆட்டம்'என்ற புதிய அடையாளத்தை உருவாக்கியுள்ளது.
அதன் பயன், இந்தியா தனது டி20 உலகக் கோப்பை பட்டத்தை தக்கவைத்தது மட்டுமல்லாமல், சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அவர்களுக்குச் சொந்தமான ஒரு கிரிக்கெட்டை விளையாடியும் அதைச் செய்து காட்டியுள்ளது. இந்நிலையில் உலகக்கோப்பை வெற்றிக்குப் பிறகு கேப்டன் சூர்யா மற்றும் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் இருவரும் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசினர்.
அப்போது பேசிய சூர்யகுமார் யாதவ், தன்னை ஒரு 'கேப்டன்' என்று அழைப்பதை விரும்பவில்லை என்றும், மாறாக ஒரு 'தலைவன்' என்று அழைக்க வேண்டும் என்றும் புன்னகையுடன் கூறினார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஏனெனில் ஒவ்வொரு முறையும் வீரர்களுடன் ஒன்றாக அமர்ந்து அவர்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது"என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அதனால் களத்திற்கு வெளியேவும் வீரர்களுடன் நேரத்தைச் செலவிடுவது மிக முக்கியம். ஒரு வீரர் ஃபார்மில் இல்லாதபோது அவருக்குத் தரும் ஆதரவுதான், சரியான நேரத்தில் அவர் அணிக்காகச் சிறப்பாகச் செயல்பட உதவும். ஏனெனில் விளையாட்டில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவதை காட்டிலும் அதிகமுறை தோல்வியை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். அந்த ஏற்ற தாழ்வுகளை சமாளித்தால் மட்டுமே உங்களால் சிறப்பாக செயல்பட முடியும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "உடை மாற்றும் அறையில் அனைவருக்கும் பேசும் சுதந்திரம் இருக்க வேண்டும் என்பதில் நான் உறுதியாக உள்ளேன். நீங்கள் அனைவருடைய கருத்தையும் கேட்கவில்லை என்றால், அவர்கள் ஒன்றாக இணைத்து ஒரு கோப்பையை வெல்ல முடியாது" என்பதையும் தெளிவுப்படுத்தினார்.
அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய பயிற்சியாளர் கம்பீர், "நாங்கள் நீண்ட காலமாக 160-170 ரன்கள் மட்டுமே எடுக்கும் கிரிக்கெட் விளையாடினோம். அந்தப் பாதுகாப்பான ஆட்டமுறை எனக்கு வேண்டாம். ஏனெனில் அப்படி விளையாடி 170 ரன்கள் எடுப்பதை விட, அதிரடியாக ஆடி 110 ரன்களுக்கே ஆல்-அவுட் ஆவதையே நான் விரும்புகிறேன். ஏனெனில் இந்த வடிவத்தில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், நீங்கள் தோல்வியைப் பற்றி பயப்படக்கூடாது. நீங்கள் தோல்வியைப் பற்றி பயந்தால், நீங்கள் ஒருபோதும் வெற்றி பெற மாட்டீர்கள்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "உங்களுக்கு 120 பந்துகள் மட்டுமே உள்ளது. அதில் ஒரு வீரர் 96 ரன்களில் இருக்கும்போது சதம் அடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான்கு சிங்கிள் எடுத்தால், அது அணியின் 20 ரன்களை குறைக்கிறது. அதனால் வீரர்களின் தனிப்பட்ட மைல்கற்களைக் கொண்டாடுவதை நிறுத்திவிட்டு, அணியின் வெற்றியை கொண்டாடுங்கள்" என்றார்.
மேலும், "ஒரு பயிற்சியாளரின் பணி பேட்டிங், பந்துவீச்சு மற்றும் பீல்டிங் மட்டுமல்ல. ஒரு அணியை நிர்வாகிப்பதாகும். அதனால் நான் எதையும் மரபாகப் பெறுவதை காட்டிலும். புதிய ஒன்றை உருவாக்கவே விரும்பினேன். 2024ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு இங்கு எல்லாம் மாறிவிட்டது. நாங்கள் நினைத்த கிரிக்கெட்டை விளையாடத் தொடங்கினோம், தற்போது அதே பாணியில்க் முன்னேறியும் வருகிறோம்" என்றார்.