ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் உடல்நிலை குறித்து அப்டேட் வழங்கிய சூர்யகுமார் யாதவ்!

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியின் போது காயத்தை சந்தித்த இந்திய வீரர் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், சிட்னி மருத்துமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார்.

சூர்யகுமார் யாதவ்
சூர்யகுமார் யாதவ் (IANS)
Published : October 28, 2025 at 12:07 PM IST

ஹைதராபாத்: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தற்போது நலமுடன் இருப்பதாகவும், அவர் காயத்தில் இருந்து குணமடைந்து வருவதாகவும் இந்திய டி20 அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய அணி தற்போது ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரானது சமீபத்தில் நிறைவடைந்தது. இந்த தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி முதலிரண்டு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று தொடரை வென்ற நிலையில், இந்திய அணி கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் வெற்றி பெற்று ஆறுதலளித்தது. இதனைத் தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் அக்டோபர் 29ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவுள்ளது.

இந்த நிலையில், இந்திய ஒரு நாள் அணியின் துணைக் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், காயம் காரணமாக தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட செய்தி கிரிக்கெட் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியின் போது, அலெக்ஸ் கேரியை தனது அபாரமான கேட்ச்சின் மூலம் ஆட்டமிழக்க செய்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கேட்ச்சை பிடிக்கும் போது இடுப்பு பகுதியில் காயத்தை சந்தித்திருந்தார். இதனையடுத்து அவர் உடனடியாக அருகே உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.

ஆனால் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு உட்புற ரத்தப்போக்கு கண்டியறியப்பட்டதை அடுத்து, ஐசியு-விற்கு மாற்றப்பட்டிருந்தார். இதுகுறித்து பிசிசிஐ வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், "ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் ஸ்கேன் பரிசோதனை முடிவில், அவரது மண்ணீரலில் காயம் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இதனையடுத்து அவருக்கு தேவையான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் அவர் தற்போது நலமாக இருப்பதுடன், காயத்தில் இருந்து குணமடைந்தும் வருகிறார். மேலும், பிசிசிஐ மருத்துவக் குழு அவரது காயத்தின் நிலையை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகிறது" என்று கூறியது.

இந்த நிலையில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் உடற்தகுதி குறித்த அப்டேட்டை இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் வழங்கியுள்ளார். ஸ்ரேயாஸ் குறித்து பேசிய சூர்யா, "ஸ்ரேயஸ் ஐயர் தற்போது நலமாக இருக்கிறார். கடந்த இரண்டு தினங்களாக நான் அவருடன் பேசி வருகிறேன். அவர் தற்சமயம் குணமடைந்து வருவதால், மேலும் சில நாள்கள் மருத்துவ கண்காணிப்பில் இருப்பார். அதனால் எந்த ஆபத்தும் இல்லை" என்று கூறியுள்ளார். சூர்யகுமார் யாதவ் வழங்கிய இந்த அப்டேட் இந்திய ரசிகர்களை நிம்மதியடைய செய்துள்ளது.

இருப்பினும் அவர் காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடைய மேலும் சில காலம் ஆகும் என்பதால், எதிர்வரும் தென் ஆப்பிரிக்க தொடரில் அவர் விளையாடுவாரா என்பது சந்தேகமாகவே உள்ளது. ஒருவேளை அவர் தென் ஆப்பிரிக்க தொடரை தவறவிடும் பட்சத்தில் அவரது இடத்தில் சஞ்சு சாம்சன், ரிஷப் பந்த் ஆகியோர் இடம் பெற அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதுபோன்ற சூழலில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், தென் ஆப்பிரிக்க தொடரில் விளையாடுவாரா? அல்லது அவர் குணமடைய மேலும் சில காலம் தேவைப்படுமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

