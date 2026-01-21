மூன்றாம் இடத்தில் இஷான் கிஷன் களமிறங்குவார் - சூர்யகுமார் யாதவ் உறுதி
திலக் போன்ற ஒரு முக்கியமான பேட்ஸ்மேன் காயமடைவது அணிக்கு நிச்சயமாக ஒரு பெரிய பின்னடைவாகும் என்று இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : January 21, 2026 at 1:59 PM IST
நாக்பூர்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் இஷான் கிஷன் மூன்றாம் வரிசையில் களமிறங்குவார் என்று இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் நியூசிலாந்து அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் மற்றும் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த ஒரு நாள் தொடரை நியூசிலாந்து அணி 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியதுடன், இந்திய மண்ணில் முதல் முறையாக ஒருநாள் தொடரையும் வென்று சாதனை படைத்திருந்தது.
இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் இன்று (ஜனவரி 21) தொடங்குகிறது. நாக்பூரில் உள்ள விதர்பா கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் போட்டி நடைபெறவுள்ள நிலையில், இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர். மேலும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஒத்திகையாக இத்தொடர் இருப்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளனர்
இந்த நிலையில் இந்த போட்டிக்கான இந்திய அணியில் திலக் வர்மாவின் இடத்தை யார் நிரப்புவார் என்ற கேள்விகள் இருந்தன. ஏனெனில் சமீத்திய விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரின் போது திலக் வர்மா காயத்தை சந்தித்திருந்தார். இதனையடுத்து அவர் காயத்திலிருந்து குணமடைந்து வரும் நிலையில், நியூசிலாந்து தொடரின் முதல் மூன்று போட்டிகளில் இருந்து விலகுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதன் காரணமாக முதல் மூன்று டி20 போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் சேர்க்கப்பட்டிருந்தார். இதனால் அவர் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்படுவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இஷான் கிஷன் மூன்றாவது வீரராக களமிறங்குவார் என கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் தெரிவித்துள்ளது முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
இது குறித்து செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது பேசிய சூர்யகுமார் யாதவ், "திலக் போன்ற ஒரு முக்கியமான பேட்ஸ்மேன் காயமடைவது அணிக்கு நிச்சயமாக ஒரு பெரிய பின்னடைவாகும். இருப்பினும், அணியில் உள்ள மற்ற இளம் பேட்ஸ்மேன்களுக்கு இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது. அந்த வகையில் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் இடம் பெற்றுள்ள இஷான் கிஷான் மூன்றாம் இடத்தில் களமிறக்கப்படுவார்.
ஏனெனில் அந்த இடத்திற்கு அவர் நிச்சயம் தகுதியானவர். ஏனெனில் கடந்த கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். ஆகையால் அவருக்கு வாய்ப்பளிப்பது எங்களுடைய பொறுப்பு. மேலும் உலகக் கோப்பை அணியில் இஷான் கிஷன் இடம்பெற்றுள்ளதால், ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு முன்பாக அவர் களமிறக்கப்படவுள்ளார்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய டி20 அணிக்காக கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான இஷான் கிஷன், 32 போட்டிகளில் விளையாடி 796 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் அவர் 6 அரை சதங்களையும் அடித்துள்ளார். இது தவிர ஐபிஎல் தொடரில் அவர் 119 போட்டிகளில் விளையாடி ஒரு சதம், 17 அரைசதங்களுடன் 2,998 ரன்களை குவித்துள்ளார். மேற்கொண்டு சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரட்டை சதம் அடித்த வீரர்களில் இஷான் கிஷனும் ஒருவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்திய டி20 அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல் (துணை கேப்டன்), இஷான் கிஷான், ரிங்கு சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, ரவி பிஷ்னோய்.